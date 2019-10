Quinn di Beautiful, Rena Sofer, confessione mai fatta: un passato difficile

Quinn di Beautiful, Rena Sofer si svela per la prima volta: un passato difficile per l’attrice

Sempre più bella e super combattiva, Quinn è diventato un personaggio chiave di Beautiful. I telespettatori l’hanno sempre vista come una delle donne più forti e audaci delle soap, ma la vita della sua interprete Rena Sofer non è sempre stata facile. A parlare di un passato difficile e tormentato da lotte familiari, è la stessa attrice, ospite del programma Dear Family condotto dalla sua amica Rachel Steinman. Qui sceglie di aprire il suo cuore e a raccontare ciò che è stata costretta ad affrontare durante la sua infanzia. Sono molti gli ostacoli e le sfide che ha reso il suo passato davvero difficile. Per la prima volta, l’interprete si svela in un’intervista ricca di emozioni. Rena ha rivelato ai fan, già qualche giorno fa, che sarebbe stata ospite del programma per parlare della sua vita, in qualità di ospite. L’attrice ha anticipato che, nel corso di questa intervista, avrebbe raccontato qualcosa che non è mai riuscita a esporre pubblicamente. La Sofer ha svelato di aver scelto di parlare di argomenti che conoscono solo i suoi amici più cari e la famiglia. Pertanto, ha anche chiesto di non essere giudicata.

Rina Sofer, l’interprete di Quinn Fuller: la madre ha abbandonato lei e il fratello

L’interprete dell’indistruttibile Quinn Fuller ha aperto il suo cuore al pubblico. Un passato complicato, segnato da un‘infanzia difficile da gestire. Scendendo nel dettaglio, la Sofer confessa di essere stata abbandonata dalla madre. Lei e suo fratello si sarebbero ritrovati improvvisamente costretti ad affrontare la vita senza la presenza della loro mamma. Quest’ultima pare li abbia lasciati per tornare dal suo ex marito. Confessioni importanti quelle fatte dall’attrice di Beautiful, che sul piccolo schermo si mostra come una persona senza paure. Invece, nel passato della Sofer c’è un’infanzia complicata, ricca di sfide e ostacoli. Un racconto inedito quello dell’attrice, che non aveva parlato così approfonditamente della sua vita.

Beautiful anticipazioni: Quinn crea di nuovo scompiglio nella vita di Wyatt

E mentre la Sofer si apre al pubblico, la sua Quinn è pronta a creare ancora scompiglio. La Fuller è disposta a tutto pur di vedere il figlio Wyatt felice, ma le sue intromissioni sono spesso troppo forti. La vita amorosa dello Spencer ha sempre fatto scattare la rabbia della moglie di Eric, la quale ora intende mettere nuovamente i bastoni tra le ruote. In particolare, Quinn vorrebbe vedere Wyatt insieme a Florence, anziché con a Sally. Sicuramente creerà grandi problemi all’interno della trama!