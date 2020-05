Quelli che il calcio, slitta il ritorno in onda: il futuro del programma

Quelli che il calcio (Rai Due), slitta il ritorno in onda: il futuro del programma

Quelli che il calcio, trasmissione di Rai Due condotta dal trio Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, doveva tornare in onda il 31 maggio, ma non sarà così. Come anticipa Tv Blog, il programma sportivo slitta di una settimana e riaprirà i battenti il 6 giugno (forse per chiuderli immediatamente). Se il ritorno in rete dovesse essere confermato, sarà con un format che non potrà contare sull’adrenalina del racconto degli eventi sportivi live, visto che la ripartenza della Serie A è ancora in alto mare (qualcuno aveva parlato di domenica 14 giugno, ma il Governo e i vertici del mondo del pallone sono sempre fermi su un binario morto sul tema). Quindi? C’è la possibilità che la trasmissione faccia una singola apparizione e poi dia appuntamento alla prossima stagione televisiva.

Quelli che il calcio e La Prova del Cuoco: Rai in fermento

E pensare che pochi giorni fa erano stati Mia Ceran e Luca Bizzarri, via social, a informare i fan di un ritorno in onda il 31 maggio. Evidentemente i vertici di Viale Mazzini stanno facendo altre valutazioni. E dalla Rai, le news, non sono finite qui. Sulla rete ammiraglia tornerà anche La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi che in una recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Sono pronta a ripartire il 25 maggio. Questo ritorno è l’unica certezza del momento!. Come ce ne siamo andati, tenendoci tutti a distanza di sicurezza, così torneremo, con pochissime persone in studio e senza pubblico.”

Rai Uno, Elisa Isoardi e Antonella Clerici: sfida in ‘cucina’

Attorno al Cooking Show e all’ex di Salvini, oltre alla certezza di tornare in onda a fine maggio, regna l’incertezza. Nella prossima stagione lo storico programma culinario potrebbe chiudere per sempre. Si mormora che la trasmissione potrebbe essere rimpiazzata da un nuovo format che vedrebbe protagonista Antonella Clerici che quindi recupererebbe le redini della ‘cucina’ di Rai Uno.