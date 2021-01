Quelli che il calcio, la parodia di Serena Bortone: il video

Mancava forse solo lei tra le conduttrici di punta a non avere ancora ottenuto una parodia che le rendesse giustizia. Da oggi anche Serena Bortone è entrata di diritto nel mondo dei personaggi dello spettacolo imitati dai più grandi comici.

A renderle omaggio con una parodia “tale e quale” è stata Barbara Foria. Nel suo spazio all’interno del programma sportivo di Rai Due, Quelli che il calcio, ha dato modo di far brillare il suo talento comico. La vittima dell’intervista della Foria-Bortone è stato il conduttore Luca Bizzarri con cui ha costruito una divertentissima gag.

Sui social, a seguito della pubblicazione dello sketch, la parodia ha scatenato l’ironia di molti utenti. In tanti hanno fatto i loro complimenti all’attrice comica che ha saputo cogliere gli aspetti più iconici e unici della conduttrice di Oggi è un altro giorno.

Voce, movenze e outfit studiato a puntino. Anche le tipiche battute della giornalista sono state studiate e interpretate ad hoc dalla Foria. Un’imitazione ben riuscita che si è lasciata ispirare dagli ultimi avvenimenti accaduti durante la trasmissione del daytime di Rai Uno.

In particolare, il riferimento di questa prima gag è andato inevitabilmente alla puntata in cui come ospite della Bortone venne Vittoria Schisano. In quell’occasione tra la conduttrice e l’attrice vi furono parecchie occhiate di fuoco e delle battute taglienti a causa di un videoclip mandato in onda, piaciuto molto poco all’ex concorrente di Ballando con le stelle.

Luca è una vera Tweet Star. ????

‘’Tante foto con te, il tuo cane, il tuo cane e te.’’????#Oggièunaltrogiorno anche a #QCC con Serena Bortone ????@barbaraforia@LucaBizzarri pic.twitter.com/QV3NJPyDcs — Quelli Che il Calcio (@quelliche_rai2) January 10, 2021

Barbara Foria ha quindi ripreso i tratti salienti di quell’ospitata e ha trasportato in parodia una Bortone davvero poco “serena”. Un modo di porsi davvero insolito per una conduttrice di Rai Uno che stringe gli occhi, fissa gli intervistati e fa nettamente comprendere quando la persona davanti a sé è degna o meno della sua considerazione. Il web ha manifestato nettamente la propria approvazione nei confronti della nuova imitazione.

D’altronde la conduttrice Rai da quest’anno ha raggiunto un livello di popolarità molto ampio vista la collocazione in palinsesto del suo programma sulla prima rete del servizio pubblico. Era inevitabile che arrivasse anche per lei la consacrazione anche dal punto di vista comico. Chissà se anche la vera Serena Bortone, “rivedendosi” nelle movenze e nella voce di Barbara Foria, saprà sorridere e rimanere entusiasta dalla sua prima parodia.