Quelli che il Calcio in prima serata: novità per Mia Ceran, Luca e Paolo

Il programma sportivo della domenica promosso in prima serata. Simona Ventura in panchina? Perego cambia giorno. Le novità di Rai2

Novità per la prossima stagione di Rai2: Quelli che il Calcio sbarca in prima serata. Per la prima volta, dopo ventotto edizioni il programma a tema sportivo, inizialmente trasmesso su Rai3 e dal 1998 su Rai2, lascia la domenica. L’appuntamento con Luca e Paolo con Mia Ceran diventerà un ‘monday night’ e sarà trasmesso ogni lunedì in prima serata sempre sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. In questo modo si potrà rivivere tutta la giornata di campionato e seguire i posticipi serali del lunedì, quando questi avverranno. Il calcio, dunque, è il pretesto per accendere la prima serata di Rai2. Sul fronte degli ascolti tv, Quelli che il Calcio ha fatto registrare una media attorno al 6% quest’anno. Da cosa sarà occupata la fascia della domenica? Secondo indiscrezioni riportate da Davide Maggio, il direttore di rete Ludovico Di Meo avrebbe intenzione di trasmettere dei documentari.

Il mese scorso proprio a Quelli che il Calcio la conduttrice Mia Ceran ha annunciato di essere incinta. La notizia è stata accolta con grande gioia dai suoi colleghi Luca e Paolo, i quali non hanno perso occasione per ironizzare sull’evento. In qualche modo aveva cercato di rivelarlo anche su Instagram, pubblicando delle foto inequivocabili, dove le rotondità della gravidanza si vedevano chiaramente.

Rai2 programmi prossima stagione: Ventura in panchina? Perego alla domenica mattina e nuovo quiz con Magalli

Al vaglio ci sarebbero anche delle novità per riaccendere la prossima stagione di Rai2. Stando a quanto risulta a TvBlog, Giancarlo Magalli dovrebbe condurre un nuovo quiz al pomeriggio. Una nuova avventura professionale per il conduttore che dovrebbe rimanere saldo a I Fatti Vostri. Al momento risulta confermato anche se si pensa che il suo posto sarà preso da Salvo Sottile. Samanta Togni è stata confermata alla conduzione di Domani è Domenica, in onda al sabato sempre su Rai2 ma questa volta in una versione più estesa del suo programma.

Paola Perego, reduce da una non esaltante stagione con Il Filo Rosso al sabato pomeriggio, dovrebbe traslocare alla domenica mattina. Resta da capire il futuro di Simona Ventura: il nuovo programma Pasticci in Famiglia sembra essere saltato. Le puntate rimanenti di Game of Games, dopo la sospensione per bassi ascolti, dovrebbero essere trasmesse nei prossimi giorni ma molto probabilmente non sarà confermato il prossimo anno.