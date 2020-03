Quarantena Federico Rossi, post per Paola: ma rivedersi non sarà facile

Federico Rossi in quarantena, messaggi per Paola Di Benedetto: quando si rivedranno? Il ricongiungimento potrebbe slittare

Paola Di Benedetto ce l’ha quasi fatta. La giovane influencer ha percorso quasi interamente il cammino del Grande Fratello Vip 4 e la finale, prevista l’8 aprile 2020, si fa sempre più vicina. Federico Rossi, che inizialmente ha preferito starsene in disparte rispetto alle dinamiche del programma, si è via via ‘lasciato andare’, intervenendo sui social (come ad esempio quando qualche settimana fa ha tuonato su Zequila) e chiamando la sua dolce metà direttamente nella Casa (da quando c’è l’epidemia gli inquilini possono ricevere telefonate dai propri cari). Infine, stanotte, l’artista ha riservato delle Stories Instagram pubbliche alla Di Benedetto, segno che non vede l’ora di poterla ri-abbraciare. Ma c’è un ma: che cosa accadrà ai concorrenti, e dunque pure a Paola, una volta usciti dalla porta rossa?

Federico, Paola manca

“Mi manca la mia compagna di gag”, ha scritto Federico a corredo di uno scatto in cui mostra una sala da bowling e Paola che ha fatto strike. “Non sai quanti te ne farò quando uscirai!”, scrive ancora Rossi, riferendosi a dei simpatici scherzi. Ma quando potranno vedersi i due piccioncini? Al momento il cantante, come tutti gli italiani, è in quarantena e quindi non può spostarsi, né uscire di casa. Paola è probabile che rimanga nello show fino all’8 aprile, data della finale. Quasi certo che a quel giorno gli italiani non potranno spostarsi e viaggiare liberamente (si spera che non sarà così, ma al momento tutto porta in questa direzione). E Paola? Dove deciderà di andare? Dalla propria famiglia o da Federico? Insomma, non è detto che la re-union, concreta e fisica, tra l’ex Madre Natura e il cantante avvenga subito dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia della giovane.

GF Vip 4: finalisti ed eliminati

Il GF Vip è ormai agli sgoccioli. Durante la puntata di ieri sera hanno lasciato la Casa Fernanda Lessa e Sara Soldati. Aristide Malnati ha invece staccato il pass per la finalissima, andando a far compagnia a Sossio Aruta. In nomination sono invece finiti Patrick, Antonio Zequila e Paolo Ciavarro.