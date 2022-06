Quanto guadagnano gli attori di Stranger Things: la richiesta di Millie

Inutile negarlo: Stranger Things è una delle serie tv Netflix più amate e apprezzate di sempre. Un successo che non accenna a diminuire, complice anche una quarta stagione che ha messo d’accordo pubblico e critica. Nel 2016, quando sulla piattaforma streaming sono apparsi i primi episodi, gli attori protagonisti erano poco più che bambini e incassavano tra i 18 e 28mila euro a puntata. Oggi si parla di ben altre cifre…

Il cachet degli attori di Stranger Things

La più pagata tra i giovani attori Stranger Things è Millie Bobby Brown, diventata famosa in tutto il mondo grazie all’ottima interpretazione di Eleven-Undici. Oggi la giovane attrice, classe 2004, incassa ben 327mila euro ad episodio. Charlie Heaton (Jonathan), Noah Schnapp (Will) e Finn Wolfhard (Mike) per la quarta stagione si sono dovuti accontentare di “solo” 235mila euro a puntata.

La stessa cifra è toccata a: Joe Keery (Steve), Caleb McLaughin (Lucas), Natalia Dyer (Nancy Wheeler) e Gaten Matarazzo (Dustin). Circa 150mila euro a episodio, stando a quanto spifferato da Just Jared, per Sadie Sink (Max Mayfield), nonostante abbia un ruolo centrale in Stranger Things 4.

E David Harbour (Jim Hopper) e Winona Ryder (Joyce) quanto guadagnano per il loro lavoro a Stranger Things? La stessa cifra di Millie Bobby Brown, ovvero circa 327mila euro ad episodio. Non è stato ancora reso noto il cachet di Maya Hawke, la figlia di Uma Thurman che presta il volto a Robin.

La richiesta di Millie Bobby Brown

Attrice più pagata e apprezzata di Stranger Things, Millie Bobby Brown – diventata ormai una star in tutto il mondo – non ha avuto paura ad avanzare una richiesta ben precisa per la quarta stagione di Stranger Things. La neo diciottenne ha infatti imposto alla produzione di non radere i capelli per i nuovi episodi, quelli in cui Eleven-Undici deve riconquistare i poteri persi al termine della terza stagione grazie all’aiuto di “papa”.

La celebrity ha espressamente chiesto agli autori di avere una parrucca speciale che ha utilizzato per tutte le nuove scene della serie tv Netflix. Richiesta che è stata prontamente soddisfatta da chi di dovere data l’importanza della Brown all’interno dello show.