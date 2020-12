Quanto guadagna Ibrahimovic a Sanremo: “Gli stessi soldi di Fiorello”

Continuano a fioccare le indiscrezioni sull’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sarenmo. Secondo un pettegolezzo riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Radio Sportiva l’attaccante svedese percepirà lo stesso compenso di Fiorello, riconfermato per il secondo anno consecutivo dall’amico Amadeus. A quanto pare Ibra riceverà 50 mila euro a serata per partecipare all’evento più importante dello spettacolo italiano. Stessa cifra, dunque, per il mattatore siciliano, richiesto a gran voce dal pubblico.

Sembra che Ibrahimovic otterrà lo stesso compenso anche mercoledì 3 marzo, quando sarà molto probabilmente costretto a collegarsi con l’evento e a non presenziare fisicamente. Lo svedese deve disputare, come da calendario, il match Milan-Udinese. La società rossonera ha rassicurato qualche giorno fa tutti i tifosi assicurando che, nonostante la grossa opportunità con Amadeus, l’attaccante, punta di diamante della compagine guidata da Pioli, non verrà meno al suo lavoro principale.

In realtà, visto che l’orario della partita Milan-Udinese non è stato ancora stabilito, non è da escludere che Ibrahimovic possa prendere un volo e riuscire così ad arrivare in tempo nella città dei fiori. Intanto pare che certo che nel periodo del Festival di Sanremo Zlatan non si allenerà a Milanello come di consueto. Parpiglia ha infatti spifferato che Ibra si allenerà da fuori sede a Montecarlo.

Intanto sono partite le scommesse su cosa indosserà Zlatan Ibrahimovic per un impegno così importante. Per i bookmaker il colore più gettonato è il blu mentre gli stilisti favoriti sono: Dsquared, Etro e Dolce&Gabbana. Con tutta probabilità Ibra sarà accompagnato nella città dei fiori dalla moglie Helena Seger, che l’ha reso padre dei piccoli Maximilian e Vincent.

Oltre allo svedese, affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo 2021: Fiorello, Achille Lauro ed Elodie. Quest’ultima sarà la conduttrice per una sera mentre Achille sarà l’ospite fisso della kermesse. Entrambi hanno partecipato alla gara nel 2020. Lauro ricoprirà praticamente il ruolo che lo scorso anno è stato di Tiziano Ferro. Ventisei i cantanti in gara, tra cui Francesco Renga, Fedez, Orietta Berti, Arisa, Ermal Meta, Irama, Gaia, Malika Ayane.