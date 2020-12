Come annunciato da Amadeus il calciatore sarà presente in ogni serata della kermesse musicale rispettando i suoi impegni con il club rossonero

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2021. Tra i primi nomi ufficiali del cast c’è Zlatan Ibrahimovic. Il direttore artistico Amadeus ha spiegato che lo sportivo sarà presente in tutte le serate dell’evento, in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo. Una notizia che ha destato preoccupazione tra i tifosi del Milan visto che in quel periodo il club rossonero dovrà scendere in campo contro l’Udinese.

Con una nota stampa il Milan ha rassicurato tutti che Zlatan Ibrahimovic non salterà gli impegni con la sua squadra nonostante l’ingaggio al Festival di Sanremo. Ma in che modo Ibra sarà presente sul palco dell’Ariston mercoledì 3 marzo quando in calendario è previsto il match contro l’Udinese? Come svelato da Dagospia si stanno valutando alcune opzioni per far sì che Zlatan possa destreggiarsi senza problemi tra pallone e telecamere.

Al vaglio diverse ipotesi: un arrivo in città con un volo post partita (dunque dalle 22.40) o un collegamento da Milano solo per quella sera. Al momento non c’è nulla di certo ma di sicuro c’è grande curiosità per la presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Ancora non è chiaro cosa farà di preciso il campione sul palco dell’Ariston.

Intanto sono partite le scommesse su cosa indosserà Zlatan Ibrahimovic per un impegno così importante. Per i bookmaker il colore più gettonato è il blu mentre gli stilisti favoriti sono: Dsquared, Etro e Dolce&Gabbana. Con tutta probabilità Ibra sarà accompagnato nella città dei fiori dalla moglie Helena Seger.

Oltre allo svedese, affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo 2021: Fiorello, Achille Lauro ed Elodie. Quest’ultima sarà la conduttrice per una sera mentre Achille sarà l’ospite fisso della kermesse. Lauro ricoprirà praticamente il ruolo che lo scorso anno è stato di Tiziano Ferro.

Ventisei i cantanti in gara: Francesco Renga, Coma_Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Orietta Berti, Fasma, Ermal Meta, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzè e la Trifluoperanzina Monstery Band, Ghemon, La Rappresentante di Lista, Noemi, Randon, Colapesce Dimartino, Annalisa, Lo Stato Sociale, Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Francesca Michielin e Fedez.