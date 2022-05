Quando va in onda la finale di Amici 2022: c’è la data dell’ultimo Serale

Quando finirà Amici 2022? Dopo giorni di dubbi e attese, c’è finalmente la data della finale della 21esima edizione. La programmazione prevedeva la messa in onda nella serata di sabato 14 maggio, ma così non sarà e il motivo è ben noto ormai. Quella stessa sera andrà in onda, da Torino, la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 ed è un evento attesissimo. Da anni ormai anche in Italia si è diffusa la passione per l’Eurovision, diventato un vero e proprio appuntamento fisso per gli appassionati di musica e non solo. L’anno scorso c’è stata la vittoria dei Maneskin e quest’anno, possibilmente, c’è ancora più attesa per il festival.

Impensabile quindi schierare la finale di Amici 21 contro un evento di tale portata. Per questo Maria De Filippi e Mediaset hanno deciso di spostare l’ultimo Serale del 2022, ma a quando? C’era grande incertezza nei giorni scorsi. La notizia della finale spostata non è stata accompagnata infatti dalla nuova data. Sono state fatte ipotesi di ogni tipo, c’è stata persino una voce che voleva la finale spostata di ben due settimane, ma era davvero difficile. Le ipotesi più plausibili in realtà erano due: sabato 21 maggio oppure domenica 15 maggio. Quale delle due si avvererà?

Ebbene, con la pubblicazione dei palinsesti della terza settimana di maggio il mistero è stato risolto: la finale di Amici 2022 andrà in onda domenica 15 maggio. Gli allievi dovranno attendere solo un giorno in più per scoprire chi sarà il vincitore. Scegliere il sabato successivo avrebbe voluto dire preparare una finale per quasi tre settimane: la semifinale è stata registrata due giorni fa, il 4 maggio. Dunque i finalisti stanno già lavorando e fissare la finale a sabato 21 maggio corrispondeva a una settimana in più di lavoro, per tutti.

Dieci giorni in sala prove saranno invece più che sufficienti, a quanto pare. Certo mandare in onda la finale del Serale di Amici 2022 di domenica significa anche rinunciare a dei bei ascolti nella serata del sabato. Adesso è tutto pronto per il gran finale dell’edizione numero 21: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.