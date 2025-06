“Quando torni con Fedez?” Ferragni risponde con sole 2 parole (durissime)

Nel mondo dei ‘Ferragnez‘ tutto è possibile e può succedere l’impensabile: una teoria condivisa da diversi fan dell’ex coppia. C’è chi addirittura pensa che prima o poi Chiara Ferragni e Fedez possano tornare a fare coppia. Fantagossip anche se, a onor del vero, sembrava pure fantagossip che si lasciassero. La famiglia da ‘Mulino Bianco’ si è invece sgretolata in poco tempo sotto le picconate del pandoro gate. Da allora frecciate velenose punzecchiature reciproche, uno spettacolo piuttosto imbarazzante. Dunque? Davvero, nonostante tutto ciò che è accaduto, potrebbe darsi che un giorno i due ex coniugi possano ricucire? A rispondere alla domanda ci ha pensato la diretta interessata.

Ferragni ha postato un video su TikTok nelle scorse ore. Tra i commenti, una signora le ha chiesto quando tornerà assieme all’ex marito. La risposta dell’influencer cremonese è stata fulminea e netta. Per liquidare il tema ha usato due parole perentorie, vale a dire “never ever”. Tradotto “mai e poi mai”. Insomma, quel capitolo sentimentale della sua vita è definitivamente chiuso e non sarà mai riaperto. Ma perché qualcuno è tornato a parlare di possibile ritorno di fiamma?

Perché nei giorni scorsi è deceduta Luciana, la nonna di Fedez. Il rapper milanese ha condiviso un post d’addio dell’amata parente sul suo profilo Instagram. L’ex moglie ha piazzato un like al contenuto. Un gesto di rispetto nei confronti di Luciana che ha conosciuto personalmente durante gli anni trascorsi al fianco del cantante. Tanto è bastato per far gridare a qualcuno che non è da escludere un ritorno in love. Ebbene, ci ha pensato l’influencer stessa a stroncare sul nascere il gossip. “Never ever”, saluti e baci.

Il botta e risposta sulla birra tra Chiara Ferragni e l’hater

Ferragni è anche stata protagonista di un altro botta e risposta con un utente su TikTok nelle scorse ore. In un video la si vede con una bottiglia di birra in mano. Un bacchettone l’ha attaccata con toni tutt’altro che carini. “Tieni lontano il telefono quando sei ubriaca”, ha scritto l’hater. Un messaggio che è stato captato dall’imprenditrice digitale che ha prontamente risposto: “Ma ubriaca con una birra?”. In effetti l’uscita dell’odiatore è stata appunto un’uscita priva di senso, probabilmente fatta soltanto per provocare.