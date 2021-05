Quando si sposano Alex Belli e Delia Duran: c’è la data di matrimonio

Fiori d’arancio per Alex Belli e Delia Duran. Dopo aver annunciato il matrimonio a Domenica Live di Barbara d’Urso LaPresse ha svelato la data del grande giorno: sarà sabato 26 giugno. Top secret la location dell’evento, al quale parteciperanno molte personalità del mondo del web e dello spettacolo.

Un matrimonio, quello di Alex Belli e Delia Duran, che si preannuncia come un evento che sa di romanticismo e rinascita, dopo i lunghi mesi di lockdown che hanno messo tutti a dura prova. Secondo alcune indiscrezioni alla cerimonia non mancherà lo stilista Giorgio Armani, data la sua lunga collaborazione con Alex.

Belli – oltre che attore e fotografo – è pure un apprezzato modello e più volte ha sfilato per Re Giorgio. Sia per Alex sia per Delia Duran si tratta del secondo matrimonio. L’ex star di Centovetrine è stato sposato dal 2013 al 2017 con la bellissima modella slovacca Katarina Raniakova. I due non hanno avuto figli.

Nel passato di Delia Duran c’è invece il matrimonio con Marco, qualche tempo fa balzato agli onori della cronaca per via di una presunta aggressione ai danni dell’ex moglie e di Alex Belli. Oggi quella triste vicenda è alle spalle e Alex e Delia non vedono l’ora di diventare ufficialmente marito e moglie.

La storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran va avanti dal 2019. Un colpo di fulmine scattato sul set di una fiction Mediaset che ha spinto Alex a lasciare la sua fidanzata dell’epoca, la modella marocchina ed ex concorrente del Grande Fratello Mila Suarez.

Tra gli invitati sicuri alle nozze di Alex Belli e Delia Duran anche Guenda Goria: la figlia di Maria Teresa Ruta è molto amica della coppia e si presenterà sicuramente all’evento al braccio del nuovo fidanzato, il videomaker Mirko Gancitano.

In un’intervista a Domenica Live Alex Belli ha spiegato che Delia Duran – con la quale ha condiviso l’esperienza a Temptation Island che ha rafforzato il loro legame- è la donna della sua vita e intende costruire con lei qualcosa di solido come una famiglia.