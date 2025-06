Quando partorisce Cecilia Rodriguez? L’indizio trapelato

Cecilia Rodriguez ha annunciato qualche tempo fa la tanto attesa gravidanza. Nessuna crisi con il marito Ignazio Moser, come molti avevano ipotizzato, ma una nuova nascita che ha sorpreso tutti. Attraverso un post, la coppia ha dato la bella notizia, svelando anche diversi dettagli.

Quando nasce la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rivelato che nascerà una bambina ma non hanno accennato alla data del parto. Tuttavia, attraverso l’ecografia condivisa dal modello ed ex gieffino, molti hanno intuito quale potrebbe essere il periodo della nascita.

Secondo i calcoli fatti dai follower più attenti, la bambina dovrebbe venire al mondo intorno a ottobre 2025. Infatti, nei dettagli dell’ecografia si legge “ GA 16+2 “, il che significa che, in data 11 maggio, Cecilia era già incinta di 16 settimane e due giorni. La data precisa, però, non è stata resa nota.

Come si chiamerà la bambina

Anche se Cecilia e Ignazio cercano di mantenere una certa privacy sulla gravidanza, qualcuno ha comunque svelato alcuni dettagli al posto loro. La zia Belen, infatti, ha riferito quale sarà il nome della nipote in arrivo: Clara Isabel, come la nonna delle due modelle argentine.

Cecilia e Belen: cosa c’è dietro il loro allontanamento

Non è un segreto che tra Cecilia e Belen ci sia un po’ di maretta, nonostante la sorella maggiore abbia smentito ogni voce su un presunto litigio. Ma quale sarebbe il motivo? Nelle ultime settimane sono circolate molte indiscrezioni: prima si è parlato del fatto che la mamma di Santiago non avrebbe supportato e sostenuto nei dovuti modi la futura mamma in questo momento speciale, poi si è ipotizzato un possibile scontro tra Belen e Ignazio.

L’ultima notizia, invece, riguarda questioni economiche. Sul settimanale Oggi si legge che la gestione del business legato al marchio di moda sarebbe una delle principali cause dell’allontanamento tra sorelle.

Eppure, Belen ha dichiarato che non c’è alcun attrito con Cecilia, anzi, si è detta pronta a a sostenerla e non vede l’ora di diventare zia. Ha soltanto deciso di non condividere la sua vita privata sui social. Tuttavia, per molti questa sembra una scusa, visto che spesso è la prima a farlo, condividendo foto e video dei suoi figli e della sua famiglia.

Il silenzio di Cecilia Rodriguez

Intanto, Cecilia continua a mantenere il silenzio sulla questione familiare. Non ha mostrato alcun segno di interesse nei confronti della sorella ed è tornata a condividere foto e video con il marito, dopo alcune settimane di assenza che avevano fatto preoccupare i fan, facendo pensare che ci fosse una crisi. Il loro amore, invece, sembra più forte che mai.