Avere la Regina Elisabetta al proprio matrimonio è sicuramente un grande onore e prestigio. In alcuni casi, però, la monarca potrebbe portare sfortuna…Alcuni colleghi della stampa estera hanno infatti notato che se la 96enne indossa abiti di uno specifico colore poi la coppia che pronuncia il fatidico sì finisce per divorziare. Ad avvalorare questa tesi diversi casi che sono stati analizzati.

La Regina Elisabetta avrebbe portato sfortuna a quattro coppie

A quanto pare se la Regina Elisabetta sfoggia un abito blu porta poi sfortuna agli sposi. È successo ad esempio al matrimonio della sorella Margareth, quello con Antony Armstrong-Jones, celebrato nel 1960. In quell’occasione sua altezza reale ha indossato un completo di quella tonalità. La coppia ha divorziato nel 1978 in seguito ad una serie di scandali, che hanno tenuto banco tra gli anni Sessanta e Settanta.

Nessun happy ending neppure per la principessa Anna, la figlia di Elisabetta e del defunto Principe Filippo. La sorella di Carlo ha sposato il capitano Mark Philipps nel 1973 per separarsi nel 1992. Che colore indossava la Regina alle nozze della sua erede? Sì, proprio il blu!

Stesso look al matrimonio tra il Principe Carlo e Lady Diana. Un sì che è stato pronunciato nel 1981 e che, come sappiamo bene, è stato costellato da bugie, tradimenti e accuse reciproche. Fino ad arrivare all’addio ufficiale datato 1996. Quando Charles è convolato a nozze con Camilla, la Regina ha preferito un vestito panna.

Vittime della maledizione della Regina Elisabetta pure il Principe Andrea, terzogenito della monarca, e Sarah Ferguson. Si sono sposati nel 1986 e separati nel 1992. Ben quattro coppie scoppiate perché, stando a questa ipotesi che potrebbe apparire alquanto bizzarra, la Regina avrebbe portato sfortuna a tutti indossando il blu.

Le coppie salve dalla “maledizione” della Regina Elisabetta

Sarebbero invece salve – sempre se il tempo non darà torto a tali supposizioni – le coppie formate da William e Kate e Harry e Meghan. Per il primo evento la Regina Elisabetta ha scelto un tailleur giallo pallido mentre per il secondo ha optato per un look verde lime.

Dovrebbe essere salva inoltre Eugenia di York, l’altra nipote di Elisabetta II: nel 2018, quando la principessa ha detto sì all’attuale marito Jack Christopher Stamp Brooksbank, l’adorata nonna si è presentata con un completo celeste. Al matrimonio di Zara, figlia di Anna, la Regina è invece arrivata in rosa.