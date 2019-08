Quando inizia Verissimo? Potrebbe tornare Pamela Prati

Data di inizio di Verissimo e nomi primi ospiti di Silvia Toffanin

Tutto pronto per il ritorno in tv di Verissimo. La nuova stagione televisiva del programma Mediaset ripartirà sabato 14 settembre. Confermata al timone per il tredicesimo anno consecutivo la giornalista Silvia Toffanin che per amore del format e della sua famiglia ha rifiutato la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Vip. Al momento non si conoscono i nomi dei primi ospiti: le riunioni con la redazione e le varie trattative sono appena cominciate ma non è da escludere un ritorno di Pamela Prati. La primadonna del Bagaglino è stata al centro di diverse interviste per via del suo matrimonio fasullo con Mark Caltagirone. E nonostante le scuse arrivate in una delle ultime puntate della trasmissione la Prati potrebbe riapparire in video.

Le parole di Silvia Toffanin sul ritorno in tv di Pamela Prati

“Se tornerò sul caso Pamela Prati? Se ci saranno degli sviluppi, perché no?”, si è limitata a dichiarare Silvia Toffanin al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E a proposito degli elogi ricevuti per la grinta con cui ha messo sotto torchio la Prati, la Toffanin ha replicato: “La cosa mi ha stupito. In fondo il succo del nostro mestiere è tutto qui: cercare di capire dove sta la verità, no? Al di là degli scoop, ciò che per me conta davvero è quello. Chi viene a Verissimo lo sa, quindi accetta di raccontarsi con generosità. E, possibilmente, senza mentire”.

Tra gli ospiti di Verissimo non mancherà Ilary Blasi

Tra gli ospiti delle prime puntate di Verissimo non mancherà Ilary Blasi, che è ospite del salotto di Silvia Toffanin ogni anno. “Ci sono ospiti che ritornano periodicamente, gli habitué di Verissimo, e mi fa sempre piacere incontrarli”, ha confidato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. La Toffanin ha inoltre svelato che raramente incontra i suoi ospiti dietro le quinte: preferisce farlo in studio in modo da ottenere maggiore spontaneità nel corso dell’intervista.