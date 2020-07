After 2 film quando esce? Ultime news sul sequel dalla produttrice

Che fine ha fatto After 2, il sequel della pellicola tratta dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd? Le riprese con Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford sono finite da un pezzo eppure non è stata ancora comunicata una data d’uscita. In molti speravano di rivedere Hardin e Tessa sul grande schermo la scorsa primavera ma la produzione si è trincerata dietro un assordante silenzio. Silenzio che è stato rotto nei giorni scorsi quando uno dei produttori, Jennifer Gigbot, ha deciso di aggiornare i fan sulla situazione. Ebbene, com’era facile da intuire, il Coronavirus ha bloccato i lavori. Dopo aver colpito la Cina, l’Italia e l’Europa in generale la pandemia si è spostata in America e al momento si è deciso di non programmare alcuna uscita ufficiale. Dunque l’uscita di After-We Collided (in italiano After-Un cuore in mille pezzi) è rimandata a data da destinarsi. Molto probabilmente non arriverà prima del 2021. E il terzo film? Dipenderà dal successo del secondo quindi per questo motivo il set è stato momentaneamente chiuso.

After-Un cuore in mille pezzi: rinviata la data d’uscita

“Non ci hanno ancora comunicato una data ufficiale d’uscita. I cinema sono vuoti, il Coronavirus sta allungando i tempi”, ha spiegato su Instagram Jennifer Gibgot, una delle produttrici della saga cinematografica di After. Gli scorsi mesi è stato diffuso online un teaser della pellicola, che vede Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) più innamorati e passionali che mai. Anna Todd, che ha seguito passo passo le riprese, ha assicurato ai suoi lettori che il sequel sarà più bollente del primo e allo stesso tempo più fedele al romanzo.

Tutto quello che sappiamo sul sequel di After di Anna Todd

Qualche mese fa Jennifer Gibgot ha annunciato sui social network che in After 2 non mancheranno delle scene importanti del secondo libro della saga scritto da Anna Todd. Più precisamente si tratta delle seguenti scene, che potrebbero essere girate la prossima estate in modo tale che il film sia già pronto per il 2020:

-Tessa ubriaca a Seattle durante il meeting con la Vance

-Hardin che si unisce alla lezione di yoga di Tessa

-Tessa che conosce per la prima volta Trish, la madre di Hardin

-Tessa che schiaffeggia Molly

-Hardin che piange in bagno

-Tessa che legge la lettera di Hardin

Chi sono i nuovi attori di After 2: la lista completa

Tra le new entry di After 2: Charlie Weber (Vance), Candice Accola King (la Caroline di The Vampire Diaries che indosserà i panni di Kim), Max Ragone (Smith), Dylan Sprouse (Trevor), Louise Lombard (Trish), Karimah Westbrook (Karen), Rob Estes (Ken). Come si può notare nell’elenco sono cambiati gli attori che interpretato Ken, il padre di Hardin, e Karen, la madre di Landon. Nel primo film di After i due personaggi erano interpretati rispettivamente da Peter Gallagher e Jennifer Beals. Entrambi hanno dovuto rinunciare al sequel per altri impegni di lavoro.