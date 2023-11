Quando chiude il GF e il futuro dell’Isola: le decisioni di Mediaset

Il palinsesto di Mediaset potrebbe presto subire alcuni cambiamenti. Tra questi ci sarebbe un’estensione del Grande Fratello, con lo show di Alfonso Signorini che si allungherebbe fino a marzo. Grazie anche ad ascolti superiori al 15% di share, dato non sempre scontato quando si parla di prime serate Mediaset, il reality potrebbe estendere la sua durata fino al terzo mese del 2024. Ma qual è il motivo dietro questa presunta scelta?

Temptation Island, GF e Isola dei Famosi: cosa può succedere

Ad innescare una vera e propria reazione a catena nel palinsesto Mediaset è la recente indiscrezione riportata da TvBlog, secondo cui Temptation Island Winter potrebbe slittare, complice la mancata sicurezza nelle location (per via del conflitto in atto) in cui si sarebbe dovuti andare a girare la versione invernale del reality timonato da Filippo Bisciglia. TvBlog ha quindi spiegato che, vista la probabile mancata messa in onda di Temptation Island Winter per i primi mesi del 2024, il Grande Fratello potrebbe allungarsi.

Ecco quindi che, arrivati a marzo, il Grande Fratello dovrebbe poi lasciare spazio alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza, probabilmente, il prossimo aprile e che dovrebbe durare fino a giugno. Concluso il reality (che, salvo clamorosi colpi di scena, vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione), ci sarà spazio per la dodicesima edizione estiva di Temptation Island, con Filippo Bisciglia che dovrebbe tornare al timone dopo il grande successo della precedente. Temptation dovrebbe occupare i lunedì estivi su Canale 5. Come vociferato, il reality delle coppie dovrebbe poi avere un “raddoppio” a settembre 2024, con circa quattro puntate in onda sempre nei lunedì.

Una volta giunto al termine il nuovo presunto ciclo di puntate autunnali di Temptation Island, il cerchio si chiuderebbe con la nuova edizione del Grande Fratello. Dovremmo quindi tornare ad osservare le vicende nella Casa più spiata d’Italia il prossimo ottobre, con Alfonso Signorini che riprenderebbe il suo posto alla conduzione. Al momento, però, ottobre 2024 è ancora lontano ed è presto per dare per scontato il futuro del palinsesto di Mediaset.