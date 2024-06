Purghe Mediaset, lezione di Ilary Blasi e sbaglio di Barbara d’Urso

Pier Silvio Berlusconi è gentile, garbato, signorile e ha sempre una parola buona per tutti. Il lato mediatico racconta questo, quello concreto è ben differente e restituisce un dirigente d’azienda capace di prendere decisioni nette e ‘crude’. D’altra parte gli affari sono affari e quando c’è da operare delle scelte lo si deve fare in maniera convinta. Chi volesse delucidazioni in tal senso può chiedere chiarimenti a Ilary Blasi e Barbara d’Urso, colonne portanti di Canale 5 per anni e poi ritrovatesi una parcheggiata ai box per tutta la stagione (l’ex moglie di Totti ha avuto zero programmi, ma a breve tornerà in video per condurre Battiti Live), l’altra addirittura messa fuori dall’azienda.

La conduttrice romana si è vista levare la conduzione de L’Isola dei Famosi, finita nelle mani di Vladimir Luxuria. Con il senno di poi tale staffetta si è rivelata tutt’altro che azzeccata. Da notare come ha reagito Ilary: non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Pure quando L’Isola è sprofondata al 12% di share non ha detto alcunché, evitando qualsivoglia polemica. Molti suoi colleghi c’è da scommettere che innanzi a una simile situazione si sarebbero tolti qualche sassolino dalle scarpe. Lei invece no. Se ne va a spasso con Bastian Muller per il mondo, non vede l’ora di chiudere il capitolo della separazione da Totti e se ne sta zitta zitta, nonostante sia stata ‘purgata’. Una lezione di stile, condita da una ferrea pazienza, qualità che non di rado permette a chi ne è in possesso di agire in modo lucido.

Già si sussurra che, se L’Isola dei Famosi dovesse essere confermata nella prossima stagione, sarà proprio la sua ex ‘condottiera’ a timonarla. L’esperimento Luxuria è andato storto e la Blasi sarebbe una garanzia. La sua strategia del silenzio e della pazienza potrebbe portarle frutti professionali assai prelibati e un rientro in scena dalla porta principale in quei di Mediaset.

Barbara d’Urso invece è ancora ferita da come è finito il suo percorso televisivo con l’azienda di Cologno Monzese. Infatti nelle scorse ore, dopo aver letto le dichiarazioni che le ha rivolto Pier Silvio Berlusconi, ha fatto spuntare una messaggio sui social che è stato tutto un programma.

“Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti”, ha detto Berlusconi che ha aggiunto: “E non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo. Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d’Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato. È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene”. La conduttrice campana ha risposto in modo lapidario e sarcastico: “Ci sono cose che fanno davvero molto ridere”.

L’errore della d’Urso sta nel fatto che, come direbbero a Roma, sta ancora a rosicare. E ci sta, però potrebbe tentare di non darlo a vedere e di non scadere in schermaglie social sterili. La sua posizione la si è capita: si è sentita tradita e trattata male. Ma la vita va comunque avanti. Che prenda esempio da Ilary Blasi: silenzio e pazienza. E quando il piatto si sarà fatto freddo e ci sarà l’opportunità giusta, che sia vendetta! Con i fiocchi!