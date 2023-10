Pure Giovannino si inca**a ogni tanto: il comico sbotta sui social

Pure Giovannino, al secolo Giovanni Iovino, ogni tanto la smette di fare il burlone e si inca**a. Nei giorni scorsi, il volto mascherato di Tú sí que vales, su Instagram è stato protagonista di uno sfogo dopo che si è sentito descritto come una sorta di fenomeno da baraccone. Purtroppo qualcuno non ha la sensibilità di comprendere che il nanismo non è una condizione che va giudicata alla leggera e che alcune uscite, seppur all’apparenza possono sembrare innocenti, non lo sono affatto.

Cosa è successo di preciso? Giovannino ha spiegato sul suo profilo Instagram che spesso lavora il sabato sera nelle discoteche e che non di rado ci sono persone che gli pongono domande fuori luogo. “Come sei venuto?”, uno degli interrogativi che gli rivolgono più spesso. “No, io non guido. Da Nola io volo e arrivo. Ma che domanda è?”, ha risposto sarcasticamente. E ancora: “Il fior fiore delle domande è: “Ma come guidi?”. Allora, con le braccia bioniche per il volante. Poi mi taglio una gamba e ne metto una bionica. Ma che domande sono?”.

Chi è Giovannino: vita e carriera

Giovanni Iovino è nato nel 1995 a Nola (provincia di Napoli). Muove i primi passi professionali nei villaggi, come animatore, per poi dedicarsi alla recitazione. Oggi è un attore e cabarettista. Insieme al fratello Andrea, fa parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito.

Giovannino ha anche prestato le sue competenze professionali per la campagna pubblicitaria Dolce & Gabbana The One for Men ed è apparso da attore, in piccoli ruoli, nei seguenti film e serie tv: “Gomorra”, terza stagione; “Napoli velata” di Ferzan Özpetek; “Pinocchio” di Matteo Garrone (qui ha vestito i panni sia della maschera di Pulcinella che del coniglio); “Chi ha Incastrato Babbo Natale?” di e con Alessandro Siani; “Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone, nel ruolo di un Elfo, ultimo film interpretato da Gigi Proietti.

La consacrazione televisiva è arrivata con il suo arruolamento a Tu si que vales, dove è protagonista assieme a Sabrina Ferilli di gag improvvisate e spassose.

Per quel che riguarda la sua vita privata si conosce ben poco. Non è noto se sia impegnato o meno sentimentalmente. Si conoscono invece altezza, stimata in circa 125 cm, e peso, di circa 42 kg.