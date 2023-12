Pupo, svelata la paga monstre al GF. E Mediaset lo mette al bando

Solo qualche giorno fa, Pupo si era reso protagonista, attraverso un’intervista, di alcune dichiarazioni tutt’altro che piacevoli sul Grande Fratello Vip, di cui era stato opinionista per due anni. Il cantautore aveva rivelato di non aver mai visto un minuto del reality condotto da Alfonso Signorini e che c’era un autore che lo guardava per lui. Pupo, infatti, aveva spiegato di non aver avuto la forza di guardarlo perché gli faceva “cag*re“.

Pupo e le dichiarazioni sul GF Vip: ecco cosa potrebbe succedere

Dichiarazioni, quelle di Pupo, che potrebbero avere delle conseguenze. Oggi, dopo aver rivelato che il cantautore avrebbe incassato 15mila euro per ogni puntata del Grande Fratello Vip, ha riportato che, molto probabilmente, Pier Silvio Berlusconi chiuderà le porte di Cologno Monzese al cantante, “colpevole di irriconoscenza“. Dure, infatti, erano state le parole di Pupo nel parlare della sua esperienza nel reality di Canale 5, parole che ora potrebbero allontanarlo in modo definitivo da Mediaset.

Le clamorose dichiarazioni rilasciate da Pupo avevano trovato anche la replica proprio di Alfonso Signorini. Ospite a Verissimo, il conduttore aveva sottolineato come da parte di Pupo ci fosse stata mancanza di gratitudine. Signorini aveva poi rivelato come il cantautore avesse accettato di fare l’opinionista quando la pandemia non era ancora iniziata. Infine, l’attuale conduttore del Grande Fratello aveva portato alla luce il contraddittorio comportamento di Pupo, che prima aveva rinnovato il contratto per la seconda volta e, successivamente, aveva parlato male della trasmissione.

Il retroscena su Sanremo 2010 e la replica di Valerio Scanu

Nella suddetta intervista dove Pupo si era reso protagonista delle dichiarazioni poco eleganti sul Grande Fratello Vip, il cantautore aveva svelato anche dei retroscena relativi a Sanremo 2010, dove partecipò accompagnato da Luca Canonici ed Emanuele Filiberto di Savoia. Pupo aveva sostenuto come il brano presentato alla kermesse (Italia amore mio) avesse vinto il Festival, ma che alla fine avrebbe accettato il secondo posto dietro accordo.

Dichiarazioni, anche queste, che avevano trovato riposta nel giro di poco. In questo caso, a replicare a Pupo fu il cantante Valerio Scanu, vincitore proprio di Sanremo 2010. Scanu aveva smentito le parole del cantautore, spiegando come la reazione avuta da quest’ultimo nello scoprire il piazzamento finale della canzone non fosse stata quella di uno che già sapeva.