Pupo, sparata clamorosa su Sanremo: Valerio Scanu lo smaschera

Valerio Scanu replica duramente a Pupo. Ma, procediamo con ordine. Ieri, 27 novembre, Pupo ha rilasciato un’intervista a “Repubblica” che sta facendo molto discutere. Prima di tutto, il cantante ha attaccato il Grande Fratello Vip, programma in cui ha lavorato per ben due anni, confessando di non aver mai visto la diretta perché gli faceva “cag*re”. Ma, non solo. Il conduttore ha rilasciato anche un’altra dichiarazione che ha generato parecchio scalpore.

Parlando alla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2010 insieme a Emanuele Filiberto Di Savoia e Luca Canonici, ha svelato che il loro secondo posto fu accordato con il Quirinale. Altrimenti, il trio avrebbe vinto la kermesse musicale con il brano “Italia Amore Mio”. Ma, cos’era successo esattamente?

Poco prima della finale di Sanremo, i dirigenti della Rai avrebbero ricevuto una chiamata direttamente dall’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, preoccupato per l’eventualità che un rappresentante di Casa Savoia potesse trionfare al Festival. Di fronte a questa situazione, i dirigenti Rai hanno informato Pupo della loro intenzione di squalificarlo. Tuttavia, il cantante ha risposto con una minaccia di azione legale. Alla fine, però, giunsero ad compromesso: il trio avrebbe raggiunto il secondo posto, evitando così ulteriori controversie.

Valerio Scanu smonta Pupo: la sua replica

Ad ogni modo, ad aggiudicarsi la vittoria fu poi Valerio Scanu con il brano “Per tutte le volte che“, consacrandolo ufficialmente dopo la partecipazione ad Amici. A distanza di 13 anni, però, il suo trionfo sembra essere stato praticamente sminuito dalle parole di Pupo. Per questo, il cantante è stato contattato dalla pagina Biccy per poter sentire la sua replica. Ebbene, l’ex naufrago ha fermamente smentito le parole dell’ex opinionista del GF Vip, dando una versione totalmente diversa di quanto successo in quel Sanremo:

Ricordo benissimo quel giorno come se fosse successo oggi. Mi ricordo la sua reazione, ovvero quando venne da me e mi disse: “Noi secondi e tu primo!”. Non era affatto la reazione di uno che già sapeva.

Dunque, secondo quanto svelato da Scanu, Pupo non avrebbe detto la verità e starebbe cercando di giustificare, dopo tanti anni, il suo secondo posto. Non resta che attendere per scoprire se il cantante deciderà di rispondere alle dichiarazioni dell’ex allievo di Amici o se deciderà di non parlare più della questione.