Pupo, la quarantena tra moglie e fidanzata: “Ho tutti i permessi in regola”

Pupo e la quarantena divisa tra la moglie e la compagna: l’opinionista del Gf Vip si racconta

Come farà Pupo a intrattenere i rapporti con le due donne della sua vita? Come ben sappiamo, il cantante è da sempre legato sentimentalmente alla moglie Anna e la sua manager e compagna Patricia. Di questi tempi, dove vige la regola della quarantena in tutto il Paese a causa del Coronavirus, vedere entrambe le donne appare in effetti molto complicato. Eppure, in una recente intervista per Diva e Donna, Enzo Ghinazzi ha raccontato di come stia riuscendo a mantenere i contatti sia con Anna che con Patricia. Inoltre, il paroliere ha assicurato di stare assolutamente bene e di essere contrario ad alcuni slogan ‘buonisti’ sul tema del Covid-19. “Tutto questo buonismo, questo ‘ne usciremo migliori’, è una grandissima caz.ata. L’umanità ne uscirà a pezzi… la maggioranza delle persone ne uscirà più incaz.ata e fragile di prima”.

“Sto con mia moglie Anna, una volta a settimana vado da Patricia”

“Sto con mia moglie Anna, mia figlia Clara e mia mamma Irene nella mia casa di famiglia in Toscana”, ha dichiarato Pupo per Diva e Donna. “Patricia sta nella nostra casa di Calenzano, è abbastanza serena e forte. E’ un donna forte abituata alla solitudine e ad affrontare le cose. Andando a Milano una volta alla settimana per lavoro riesco a fare tappa da lei, a portarle la spesa e le medicine di cui ha bisogno. Ho tutti i permessi in regola, ma so bene che c’è il rischio di incappare in qualcuno che si sente investito del ruolo di censore”.

“Ho posticipato tappe del mio tour”

Sempre nel corso dell’intervista, il cantautore ha dichiarato che a causa della pandemia si è visto costretto a rimandare le tappe del suo tour internazionale durante il quale si sarebbe dovuto esibire in Australia, Svizzera, Germania e Stati Uniti. I concerti avrebbero dovuto celebrare la sua storica canzone “Su di noi”, cantata 40 anni fa la prima volta sul palco dell’Ariston a Sanremo.