Barbara d’Urso e Pupo storia, lui fa retromarcia: “Ho fatto un giuramento”

Pupo è tornato a parlare della presunta storia d’amore con Barbara d’Urso: il giuramento

Alla vigilia della finale del Grande Fratello Vip Pupo è tornato a parlare della presunta liaison con Barbara d’Urso. Quest’ultima ha sempre negato un coinvolgimento sentimentale con il cantante mentre l’opinionista di Alfonso Signorini ne è apparso convinto, paragonandolo addirittura alla situazione tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Ebbene, dopo l’invito di Barbarella a non menzionare più la faccenda, Enzo Ghinazzi (questo il vero nome del 64enne) ha deciso di fare retromarcia e fare una promessa importante alla conduttrice di Mediaset.

Le ultime parole di Pupo su Barbara d’Urso al settimanale Chi

Parlando proprio del presunto flirt tra Zequila e la Volpe, Pupo ha dichiarato a Chi: “Secondo me c’è stato qualcosa, ma lui non deve fare l’offeso se lei nega. Nella vita esiste anche l’ipocrisia buona che manda avanti il mondo, come il colesterolo buono. Io infatti ho giurato a Barbara d’Urso che smetterò di alludere a un flirt con lei: non c’è mai stato, mi sono sbagliato”. Stando alle vecchie dichiarazioni di Pupo, la relazione con Barbarella sarebbe avvenuta quando la verace napoletana era agli inizi della sua carriera e si divideva tra la tv, la moda e il cinema. Sulla questione è intervenuto pure Memo Remigi, il noto cantante che ha amato la d’Urso per ben quattro anni.

Cosa ha detto Memo Remigi su Barbara d’Urso e Pupo

“Al tempo in cui Pupo dice di aver avuto una storia con Barbara, lei era la mia donna. E sono certo che Barbara non mi ha mai tradito. O, meglio, non mi sono accorto di alcun tradimento da parte sua, anche se, ovviamente, non posso escluderlo”, ha confidato Memo, che oggi non ha più alcun rapporto con la d’Urso.