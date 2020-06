Pupo, la moglie e la fidanzata. Come è nata la storia. “Momenti di fatica”

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha raccontato la sua ‘originale’ vita privata che lo vede impegnato sia con la moglie sia con la fidanzata. Il tutto alla luce del sole. Un ‘trio’ che ha trovato un equilibrio da diversi anni. Eppure all’inizio non è stato affatto semplice arrivare alla quadra. Lo ha spiegato lo stesso cantante a Libero Quotidiano, in una recente intervista in cui ha detto che in principio non sono mancati “momenti di grande fatica emotiva”. Fatica che è comunque stata superata grazie alla sincerità che ha fatto sì che si creasse una situazione definita da Ghinazzi “meravigliosa”. Ricordiamo che dal 28 luglio 1974 è sposato con Anna, mentre il fidanzamento con Patricia dura dal 18 settembre del 1989.

Enzo Ghinazzi e l’amore a tre

“Io sono solito dire che siamo tre gambe di uno stesso tavolo e che se una cede, cade il tavolo”. Così Pupo sui rapporti personali intrattenuti con la moglie e la fidanzata. Parola chiave per tenere tutti insieme, sincerità. Eppure non sempre Ghinazzi è stata virtuoso in tal senso. Lui stesso ha dichiarato di essere stato “menzognero”. Poi il cambio di passo e il taglio alle bugie. “La svolta per me è stato quando ho raccontato ad entrambe le donne che amavo il nostro rapporto”, ha spiegato. Da allora tutto è andato molto meglio e si è creata una famiglia allargata sui generis. Persino Anna e Patricia sono “diventate amiche”, ha raccontato sempre l’artista. I momenti difficili ora sono in archivio, visto che la “gelosia ha lasciato spazio all’amore”. Dalla serie, e vissero felici e contenti… Si passa al capitolo professionale.

Pupo non si ferma

Pupo non ha dubbi su ciò che reputa più importante a riguardo della sua multiforme professione: “Comunicare con la gente, con il pubblico”. Per Ghinazzi fondamentale è sempre stato riuscire a creare empatia, entrare in contatto con le persone. A guidarlo nella sua decennale carriera la voglia di scoprire sempre cose nuove e buttarsi in avventure inedite, senza lasciarsi frenare dalle paure. Per questo la sua vita è stata condotta il più possibile lontano dalla noia e stimolata da una forte curiosità. Pupo intanto non ha intenzione di fermarsi, su tutti i fronti: appena si potrà tornare a fare concerti tornerà ad esibirsi mentre sul fronte televisivo sarà ancora nella squadra del Grande Fratello Vip. Nella quinta edizione è stato confermato in veste di opinionista.