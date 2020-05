Pupo sbarca a Domenica In, silenzio sul Grande Fratello Vip 4: la scelta

Pupo a ruota libera a Domenica In, ma silenzio sul Grande Fratello Vip 4: la scelta del programma di Rai Uno

Pupo sbarca a Domenica In, dall’amica Mara Venier. Il cantante, presente in trasmissione in collegamento da Ponticino, suo paese d’origine in cui sta trascorrendo la quarantena con la moglie (ricordiamo che Enzo Ghinazzi ha anche una fidanzata che però al momento non è al suo fianco), si è raccontato a ruota libera: la giovinezza nell’aretino, la passione per la musica, il successo, i problemi con il gioco d’azzardo. E poi la rinascita, la tv e, soprattutto, la testa messa a posto. “Lui è stato un po’ disgraziatello, ma ora è bravo”, il commento simpatico di Irene, la madre 87enne di Pupo intervenuta anch’essa nel programma a fianco del figlio. Unico argomento non toccato, il Grande Fratello Vip 4, reality Mediaset che ha visto Ghinazzi protagonista in qualità di opinionista nei mesi scorsi.

Mara Venier ed Enzo Ghinazzi, la chiacchierata a Domenica In

“Sono qui nella casa di Ponticino”, ha spiegato Ghinazzi, “Vengo qua sempre nei momenti delicati perché mi sento protetto. Non è un mistero che ho una moglie, Anna, e una compagna Patricia, che adesso ovviamente vedo meno. Sto facendo la vita di tutti gli altri. Sto in casa e vivo con grande speranza.” La Venier ha quindi ricordato il grande legame di amicizia che la lega al cantante che le ha fatto subito eco: “Mi sono mancati molto i miei amici. Mi sei mancata tu, le feste romane anche. Poi mi manca molto il contatto fisico. Non è un segreto che io sia legato tanto al contatto, all’energia.”

Pupo su Fabrizio Frizzi: “Purtroppo la vita non lo ha trattato bene”

Durante la chiacchierata Mara e Enzo hanno ricordato anche l’amico Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente il 26 marzo 2018. “Purtroppo la vita non lo ha trattato bene”, ha chiosato Pupo visibilmente emozionato. Nell’intervista, come sopra accennato, non è stata nominata l’esperienza di Ghinazzi al GF Vip 4. Dopotutto quella è la concorrenza. Meglio non fare troppa pubblicità!