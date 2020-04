Signorini: “Al GF? Ho ricevuto delle critiche” e la Balivo attacca Pupo

Alfonso Signorini, dopo il GF Vip si è ritrovato di fronte a varie critiche: intanto, Caterina Balivo attacca Pupo

Alfonso Signorini si racconta in diretta su Instagram con Caterina Balivo e Guido Brera, i quali hanno avviato un format legato alla scrittura sul social, My Next Book. Inizialmente il conduttore fa una rivelazione molto importante: il suo libro ‘Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas’ potrebbe presto diventare un film! Una grande notizia che rende felice lo stesso Signorini, il quale ora è alla ricerca dell’attrice che interpreterà la protagonista. Durante questa diretta non si parla solo di scrittura e libri, ma anche dell’esperienza vissuta da Alfonso nel ruolo di conduttore al Grande Fratello Vip 4. Il pubblico era abituato a vedere il giornalista nel ruolo di opinionista. Questa nuova edizione del reality gli ha permesso di vestire i panni di presentatore. Ed è proprio per quanto riguarda la sua conduzione che sono arrivate delle critiche. Lo stesso Alfonso rivela di aver letto dei commenti abbastanza negativi riguardanti il suo lavoro nel ruolo di conduttore al GF Vip.

Signorini risponde a chi l’ha criticato durante il Grande Fratello Vip: Balivo lo sostiene

“Vi dico la verità: non ho voluto leggere niente perché non volevo essere influenzato, non lo facevo neanche da opinionista. Avevo dei colleghi ‘opinionisti’ che volevano l’applauso facile e leggevano prima della puntata cosa scriveva il pubblico”, dichiara Alfonso nel corso di questa diretta con la Balivo. Dopo di che, il conduttore entra nel dettaglio: “Ho letto, dopo il programma, che non ero piaciuto come conduttore perché esprimevo delle opinioni e questa cosa mi ha fatto sorridere. ‘Il conduttore non deve essere di parte’: ma chi l’ha detto? Le opinioni fanno un conduttore a tutto tondo. Io le mie opinioni le continuerò a dire, anche da conduttore”. La Balivo appoggia completamente il pensiero di Signorini, in quanto è certa del fatto che loro, prima di essere dei presentatori, sono ovviamente delle persone con delle opinioni. Pertanto, era impossibile per Alfonso non esprimere ciò che pensava.

Caterina Balivo critica Pupo come opinionista al GF Vip: Alfonso Signorini lo elogia

In questo modo, Signorini risponde a chi l’ha criticato. Sono tanti i fan che, commentando durante la diretta, fanno sapere di averlo apprezzato molto nel ruolo di conduttore. Ma ecco che, mentre si parla di questo argomento, la Balivo si lascia scappare un commento inaspettato: “A me piace Pupo, però faceva delle battute fuori luogo“. La conduttrice sembra rendersi conto subito di quanto detto e chiude immediatamente il discorso. A prendere le difese del noto cantante ci pensa Signorni: “Guarda ti dico la verità: io ho riscoperto Pupo nella seconda parte del programma. È stato fondamentale per me. Sembra un gigione, ma studia tutto con una lucidità straordinaria, è una spalla molto importante”.