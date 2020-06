Pupo sul GF Vip 5: le parole su Gregoraci, Romina Power e De Lellis

Pupo scalda i motori. Il cantante è stato confermato nel ruolo di opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. A metà settembre – data di partenza della trasmissione – tornerà quindi a spalleggiare Alfonso Signorini nel reality più spiato d’Italia. E proprio al magazine diretto dall’amico giornalista, Chi, ha parlato ampiamente dello show che vedremo in autunno. Il cantante ha speso delle parole per delle figure che sono state recentemente accostate al cast del programma. Nella fattispecie ha parlato di Elisabetta Gregoraci, Romina Power e Giulia De Lellis. Le prime due sono in lizza per partecipare come concorrenti, mentre l’influencer dei record potrebbe sedersi proprio accanto a Enzo Ghinazzi, sostituendo Wanda Nara.

Pupo e il rapporto con Elisabetta Gregoraci: “L’ho lanciata io”

Nessuna conferma sull’arruolamento dell’ex moglie di Flavio Briatore nel cast, anche se i rumors televisivi ritengono ormai certa la sua presenza. “Darebbe grandi spunti”, spiega il cantante riferendosi alla Gregoraci. “L’ho lanciata io come mia valletta nel programma che si chiamava Il Malloppo. Ho vissuto con lei momenti che potrei raccontare soltanto in trasmissione“, aggiunge Ghinazzi premettendo che non c’è stata alcuna love story ma solo una bella amicizia. Altro nome che vorrebbe vedere nella Casa più spiata d’Italia è quello di Romina Power. “Mi piacerebbe vederla in confessionale così da poterla finalmente studiare”, spiega l’artista che poi passa a un altro nome molto gettonato affiancato al reality: quello di Giulia De Lellis.

Pupo su Giulia De Lellis: “Brillante”

“La De Lellis è brillante e spigliata, ho visto che fa grandi cose sui social”, racconta Pupo, spezzando una lancia a favore della compagna di Andrea Damante che in passato, al GF Vip 2, ebbe dei forti attriti proprio con Signorini. Oggi i due hanno appianato tutte le divergenze e sono in ottimi rapporti. Insomma, il suo nome resta più che papabile per il ruolo di opinionista. Quel che è certo è che Wanda Nara non sarà riconfermata nel programma. Infine Pupo è tornato su alcuni ex gieffini della quarta stagione. In particolare su un concorrente assai discusso, Antonio Zequila. “Si è fatto terra bruciata”, chiosa il cantante, riferendosi al fatto che l’attore, dopo lo show, si è staccato da tutti i suoi compagni di viaggio.