Pupo, appello a Rai e Sky: “Morgan in delirio, così si può svegliarlo”

Dopo i fatti accaduti a Selinunte, dove Morgan ha tuonato a suon di insulti contro il pubblico dell’evento Battiato – Segnali di Vita e di Arte (dedicato al celebre artista scomparso), Pupo è intervenuto pubblicamente per esprimere la sua opinione in merito alla vicenda. L’autore di Gelato al cioccolato ha condannato il gesto compiuto dal collega, ma lo ha difeso rispetto al comportamento del pubblico che, a suo dire, sarebbe una sorta di “mostro con tante teste”. Attraverso un’intervista a Dagospia, Pupo ha infatti espresso quanto segue:

“Su una cosa Morgan ha ragione: Quando dice che il pubblico che lo conosce e lo segue, sa benissimo cosa aspettarsi da lui e perciò non dovrebbe meravigliarsi o lamentarsi mai. Nemmeno quando lui esagera. (…) Sembra che qualcosa stia piano piano cambiando. Gira voce che il pubblico non sia più un “animale” sacro come una volta, ma che si stia velocemente trasformando in una sorta di mostro con tante teste, molte delle quali si presume siano, teste di ca**”

Per quanto riguarda il comportamento avuto da Morgan invece l’ex opinionista del GF Vip ha ammesso che a suo avviso andrebbe “aiutato” e che le emittenti in tv potrebbero iniziare a farlo non fornendogli più ingaggi.

“Come si fa ad aiutare un soggetto così? Bisogna smettere di cercarlo. I mezzi di comunicazione, in particolare la Rai e Sky, devono smettere di ingaggiarlo e di parlare di lui e in più, la gente, non deve più andare a pagare il biglietto per ascoltarlo e vederlo dal vivo. Solo così (ma non è detto) lui potrebbe risvegliarsi dal “delirio” in cui è ingabbiato”.

Morgan replicherà alle parole di Pupo? In queste ore il suo comportamento ha generato una vera e propria valanga di critiche in rete e sono in tanti a chiedere che venga definitivamente escluso dalla nuova edizione di X Factor.

Gli insulti a Fedez e a Marracash

Nel corso della manifestazione Battiato – Segnali di Vita e di Arte, Morgan ha insultato il pubblico presente all’evento e anche alcuni colleghi del mondo musicale, come il rapper Fedez (che sarà con lui dietro al banco dei giudici a X Factor) e Marracash. In queste ore lo stesso rapper di Un altro mondo ha replicato nei suoi confronti scrivendo nelle sue stories:

Morgan bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più

Morgan dal canto suo si è scusato pubblicamente per aver usato un termine omofobo, ma non ha risposto a Marracash per l’affermazione fatta nei suoi confronti. In tantissimi sui social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se davvero a Morgan verrà tolto il posto di giudice a X Factor.

Il cantante è stato spesso protagonista di liti e discussioni in pubblico e in tv e per diversi mesi è diventato virale il video della sua esibizione a Sanremo 2020, dove ha finito per modificare il testo del suo brano per insultare il suo collega Bugo (fatto che gli è costato la squalifica immediata dalla kermesse).