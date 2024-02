Pupo annienta Sanremo e dà un consiglio ad Amadeus

Pupo senza freni su Sanremo, secondo il cantante, Amadeus ha perso tutte le idee, il festival sta diventando monotono e le canzoni sono di bassa qualità.

L’artista su Dagospia ha deciso di demolire questa 74esima edizione del festival. Secondo lui, questi stessi ascolti li avrebbe potuti fare qualsiasi altra persona ma c’è qualcosa che non va e la gag con John Travolta è stata la punta dell’iceberg. Il cantante sostiene che Amadeus dovrebbe prendersi una pausa e rinfrescare le idee, è giusto che questo sia il suo ultimo festival. Poi magari potrebbe tornare tra qualche anno.

“Fa bene Amadeus a prendersi una pausa. Il Festival di quest’anno, a prescindere dagli ascolti che più o meno, a mio avviso, farebbe ugualmente, è totalmente privo di idee. Anche il fenomeno Fiorello non sorprende più e rischia di diventare ripetitivo. L’idea di far aprire la serata di ieri all’anziano signore, è davvero roba da festa parrocchiale. Imbarazzante anche la gag con Travolta“.

Anche sulle canzoni Pupo non ci è andato leggero. Sostiene, infatti, che nessuna di queste avranno successo, tranne poche, come quella di Loredana Bertè e Angelina Mango. Secondo lui, ora tutti puntano a farle diventare “ballabili”, ma ciò fa venire meno quella che è una bella canzone, con un bel testo e delle belle musiche.

“Le canzoni non sono brutte ma, a mio avviso, a parte due o tre che si elevano sulle altre (Bertè, Mango) risultano ‘inutili’. La scelta forzata della spensieratezza e della loro ballabilità, scopiazzando i ritmi sud americani (roba che musicalmente non ci appartiene)non porterà nessuno di questi brani a varcare le Alpi. Stenderei un velo pietoso sulla presentazione fra cantanti“.

Pupo sostiene che il direttore artistico dovrebbe stare fermo per un paio di anni. Avrebbe bisogno di “una rinfrescata di idee” e poi potrebbe tornare più carico di prima. A sorpresa ha anche ammesso che questa sera non guarderà la puntata, mentre domani 9 febbraio sì, poiché ci saranno le cover.

La gag con John Travolta

La star americana è stata ospite durante la seconda puntata del festival di Sanremo. Ma la gag è stata imbarazzante. Probabilmente perché privi di idee, dato che Amadeus stesso ha ammesso che l’attore si è autoinvitato, ma certamente l’ospitata poteva essere gestita meglio.

Dopo qualche battuta scambiata con Giorgia, Travolta ha ballato sulle canzoni di alcuni suoi film più celebri, insieme ad Amadeus scalzo. Dopodiché i due sono andati fuori dall’Ariston e insieme a Fiorello si sono esibiti ne Il ballo del qua qua. Un momento davvero imbarazzante, soprattutto per l’attore stesso.

Tra le prime a criticare questa gag, Selvaggia Lucarelli. Ha fatto notare come “solo noi in Italia non riusciamo a gestire gli ospiti internazionali” e a dare loro il giusto merito. Soprattutto, ha sottolineato come i conduttori non parlassero una parola in inglese. Insomma un’ospitata davvero imbarazzante. La prossima volta Travolta ci penserà due volte prima di chiedere di poter tornare all’Ariston.