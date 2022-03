Pupa e Secchione, Flavia Vento ha abbandonato: la sostituta, parla d’Urso

Alla fine non ce l’ha fatta, ha lasciato pure questo reality e i suoi cani non c’entrano nulla, solo una scusa: parola di Barbara

Ora è ufficiale: Flavia Vento ha lasciato La Pupa e il Secchione Show. A confermare la notizia, che era nell’aria da giorni, è stata Barbara d’Urso. La conduttrice lo ha annunciato durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5, nello spazio dedicato al programma in prima serata che conduce su Italia 1. In realtà Flavia ha dato l’impressione di aver fatto di tutto per essere eliminata, e ci è anche riuscita. Peccato che proprio Barbara abbia chiesto alla giuria di tenere in casa ancora per una settimana Flavia e Aristide Malnati, rovinando di fatti i piani della Pupa.

Già nei giorni scorsi si è vociferato dell’abbandono di Flavia Vento e la stessa d’Urso ne ha parlato nel suo contenitore pomeridiano. Non c’era ancora l’ufficialità, che è arrivata invece oggi. Così la conduttrice non ha potuto più tenerlo nascosto:

“Si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni. Lei è già andata a casa. La motivazione? Non è quella dei cani. Abbiamo tentato di tutto, spiegheremo i motivi martedì sera”

Barbara non è entrata nei dettagli del motivo dell’addio di Flavia Vento a Pupa e Secchione Show, ma ha aggiunto comunque dell’altro. Innanzitutto ha detto di non essere arrabbiata con lei, perché ritiene sia impossibile arrabbiarsi con Flavia. Nonostante ciò hanno tentato di convincerla in tutti i modi a non andare via. Anche proponendole di portare i cani nella casa in cui vivono e farle trascorrere del tempo con loro. La risposta è stata no, per questo insomma è chiaro che quella dei cani, usata anche al GF Vip, sia solo una scusa. Queste le parole della d’Urso:

“Ho tentato in tutti i modi perché quando abbiamo fatto il provino le ho detto sei sicura, ce la fai a restare? Quindi quando ha deciso di abbandonare, perché è stato molto complicato, una notte e un giorno complicato… Le ho detto ti portiamo i tuoi cani, c’è un giardino enorme, per un pochino stai con loro”

Aristide Malnati è rimasto solo, pare sia persino disperato nella villa senza Flavia. Non rimarrà solo a lungo, però: martedì a La Pupa e il Secchione Show arriverà la sostituta di Flavia Vento. Chi sarà? Barbara ha dato degli indizi: è conosciuta, è stata spesso in tv, è bionda e formosa. Ha parlato di lei come la pupa per eccellenza: sarà forse Francesca Cipriani? Si scoprirà tutto martedì prossimo, quando andrà in onda una nuova puntata del programma.

Certo è che con questo ritiro, Flavia Vento è ancor più da record nei reality show: ha abbandonato praticamente sempre! Ha lasciato La Fattoria dopo 6 giorni, la sua prima Isola dei Famosi è durata 14 giorni e la seconda 7. Nel 2020 ha lasciato il Grande Fratello Vip dopo un solo giorno. In La Pupa e il Secchione 2022 ha resistito 8 giorni, ha detto Barbara.