La pupa e il secchione, caos messa in onda: intanto d’Urso tallona Matano

Caos su Italiano Uno per la messa in onda della terza puntata de La pupa e il secchione. Mediaset aveva deciso di non trasmetterla martedì 29 marzo e di recuperarla venerdì 1 aprile. Nelle scorse ore, come spiega BubinoBlog, è arrivato il dietrofront del Biscione: alla fine il reality show condotto da Barbara d’Urso sarà trasmesso martedì 29 marzo in prime time. Il passo indietro è giunto dopo la clamorosa eliminazione dai Mondiali dell’Italia che ha perso contro la Macedonia del Nord. Nessuno si aspettava un simile risultato. Neppure Mediaset che aveva infatti scelto lo spostamento de La pupa e il secchione per evitare che il 29 marzo la trasmissione si scontrasse contro il match che avrebbe dovuto stabilire se gli Azzurri sarebbero volati al Mondiale o meno. L’Italia giocherà lo stesso quel giorno, contro la Turchia, ma non per contendersi il passaggio del turno. Insomma, il match avrà scarso appeal, da qui la scelta di confermare la messa in onda del reality di Italia Uno.

Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque e La pupa e il secchione vivono una situazione contrapposta sul fronte ascolti

Barbara d’Urso, dopo essersi vista cestinare Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, è rimasta al timone soltanto di Pomeriggio Cinque a cui si è poi aggiunta la sfida de La pupa e il secchione. Sul fronte ascolti è un periodo dolceamaro per la conduttrice campana. La prima puntata del reality di Italia Uno ha raccolto 2 milioni di spettatori. Un dato ottimo per la seconda rete Mediaset. Peccato che nel secondo appuntamento del programma si è verificato un crollo: 1.3 milioni di spettatori conquistati. Il pericolo è che nella terza puntata possa esserci un’ulteriore fuga di spettatori.

Discorso invece totalmente opposto per quel che riguarda Pomeriggio Cinque: nella stagione 2021/2022 il talk pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset è sempre stato battuto dalla concorrenza de La vita in diretta timonata da Alberto Matano. Nelle ultime settimane, però, Barbara d’Urso ha pian piano ricucito il gap tanto che nella giornata di ieri è arrivata a tallonare da vicinissimo il “rivale”. Giovedì 24 marzo Pomeriggio Cinque ha conquistato 1.915.000 utenti, poco meno de La vita in diretta che ne ha coinvolti 2.038.000. “L’operazione riaggancio” sta dando i suoi frutti.