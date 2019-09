Puntate Beautiful, Taylor vicina a Reese: lui rovina la vita a Hope e Liam

Beautiful anticipazioni italiane: Taylor inizia a frequentare il dottor Reese

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, il pubblico assisterà all’avvicinamento tra Taylor e il dottor Reese. I due si incontrano a casa di Steffy, quando Xander e Zoe decidono di andare a trovare quest’ultima e Kelly. La Hayes è tornata da poco a Los Angeles e fa la conoscenza del medico, che è il padre di Zoe. I due ricordano di essersi incontrati già durante una conferenza. Impossibile non notare la complicità che nasce tra i due, che da questo momento iniziano a vedersi più spesso. Nel periodo in cui Taylor sta a Los Angeles frequenta proprio il padre di Zoe e dimostra di esserne fortemente interessata. Immediatamente la Hayes intuisce di potersi fidare di Reese, il quale cerca di starle vicino in un momento difficile. Infatti, ricordiamo che il ritorno di Taylor non viene per nulla apprezzato da diversi personaggi della soap. In particolare, a temere che la donna possa essere ancora pericolosa sono Brooke, Liam e Hope. I primi due sono sicuri che non debba trascorrere troppo tempo in compagnia della nipote Kelly, dopo quanto fatto a Bill.

Puntate Beautiful: il dottor Reese rapisce la figlia di Hope e Liam

Brooke e Hope vengono a conoscenza del segreto riguardante Taylor, la quale qualche mese aveva tentato di uccidere Bill. Proprio per tale motivo, la Hayes viene ritenuta ancora una figura pericolosa. A sostenere la donna ci pensa ora il dottor Reese, con cui avvia una conoscenza. Ma quando Taylor lascia nuovamente Los Angeles, il padre di Zoe si rivela una persona del tutto inaffidabile. È proprio lui la causa del terribile incubo che vivono Hope e Liam. Come vi abbiamo più volte anticipato, i due credono che la loro bambina sia morta durante il parto. In realtà, la piccola Beth viene rapita da Reese e messa in adozione. Ad adottarla è Steffy, la quale non conosce ovviamente la verità.

Taylor e il dottor Reese: lui è il responsabile dell’incubo che vivono Hope e Liam

Proprio il dottor Reese è il responsabile dell’incubo che vivono Hope e Liam. Una figura negativa, dunque, nella trama della soap. Al momento, da quanto si legge nelle anticipazioni americane, il padre di Zoe non ha ancora pagato per il reato commesso ai danni della piccola Beth. Vogliamo, però, precisare che Taylor non ha comunque nulla a che fare con il rapimento della bambina, almeno da quanto sappiamo dalle anticipazioni.