Beautiful anticipazioni, svelato il segreto su Bill e Taylor: Brooke scioccata

Anticipazioni Beautiful: Hope non mantiene il segreto e confessa alla madre la verità su Bill e Taylor

Hope è vicina al parto e Brooke pensa ad avvertire Steffy. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, vedremo la giovane Logan quasi pronta a mettere al mondo la bambina che sta attendendo da Liam. Proprio per tale motivo, Brooke ci tiene a fare un discorso ben preciso a Steffy. Scendendo nel dettaglio, la moglie di Ridge consiglia alla giovane Forrester di lasciare il giusto spazio a Liam, il quale dovrà concentrarsi su Hope e la loro bambina. Infatti, Brooke teme che lo Spencer possa dare troppo spazio a Kelly e Steffy, mentre Hope avrà bisogno di lui. La figlia di Ridge assicura che non si intrometterà e che ormai ha preso la sua strada dopo aver scelto di lasciare libero Liam. Nonostante ciò, Brooke continua a essere fortemente preoccupata per il matrimonio di Hope e Liam. In particolare, la sua preoccupazione aumenta quando Taylor fa il suo ritorno a Los Angeles. Tra le due grandi rivali avviene l’ennesimo scontro. Ed ecco che a intromettersi nella discussione ci pensa Hope, la quale rivela alla madre cosa ha appena scoperto su Taylor.

Beautiful puntate italiane: Taylor ha sparato a Bill, Brooke sconvolta

Liam, preoccupato per l’instabilità di Taylor, decide di mettere in guardia Hope. Il giovane Spencer, pur di tenere al sicuro sua moglie, rivela a quest’ultima il grande segreto: a sparare Bill è stata proprio Taylor. Quest’ultima torna a Los Angeles e non può non portare confusione tra i vari protagonisti. Ed ecco che anche Brooke viene a conoscenza della verità, restando profondamente sconvolta. Hope non mantiene il segreto che le ha appena rivelato Liam e, dopo aver bloccato lo scontro tra Taylor e sua madre, confessa a quest’ultima cos’è davvero accaduto in passato.

Hope avverte Brooke: la moglie di Ridge non riesce a credere a quanto appena scoperto

Brooke non riesce a credere a ciò che Hope le ha appena rivelato. “Taylor ha sparato a Bill? Taylor?!” La Logan reagisce proprio così quando sua figlia le fa questa importante rivelazione. Ricordiamo che Taylor ha sparato davvero lo Spencer, il quale però ha scelto di non denunciarla per l’amore che prova nei confronti di Steffy. Questo segreto, condiviso fino a ora da Liam, Steffy, Bill e Taylor, sta piano piano uscendo fuori.