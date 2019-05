Puntate Beautiful: Steffy e la proposta di matrimonio di Liam a Hope

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Steffy assiste alla proposta di matrimonio che Liam fa a Hope

Duro momento per Steffy, che nel corso delle prossime puntate italiane di Beautiful si ritrova ad assistere alla proposta di matrimonio di Liam a Hope. La figlia di Ridge, fuori da uno studio della Forrester Creations, intravede il suo ex marito che fa indossare un nuovo anello di fidanzamento alla Logan, inginocchiandosi. Steffy sa che deve essere forte, poiché è stata proprio lei a scegliere di farsi da parte. Nonostante ciò, fatica a trattenere le lacrime. Intanto, Hope confessa a Liam di non voler indossare l’anello di fidanzamento di Steffy. Ricordiamo che quest’ultima consegna il suo gioiello alla rivale, proprio per segnare la pace definitiva tra loro. Ma Hope non vuole assolutamente avere al dito l’anello con cui Liam aveva fatto la sua proposta a Steffy. A questo punto, la figlia di Brooke tira fuori un altro gioiello e chiede al futuro padre di suo figlio di metterglielo al dito. Ed ecco che Liam si inginocchia per fare ufficialmente la sua proposta di matrimonio a Hope.

Liam fa la proposta di matrimonio a Hope: Steffy fa fatica a trattenere le lacrime

Arriva l’ennesima proposta di matrimonio di Liam a Hope. Questa volta i due sono pronti a formare una famiglia insieme, dopo che Steffy sceglie di farsi da parte. La giovane Forrester stupisce tutti con la sua inaspettata decisione e, sebbene stia comunque soffrendo, non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Si ritrova improvvisamente ad assistere a una scena che non avrebbe mai voluto vedere. La proposta di Liam a Hope ufficializza il loro ritorno di coppia e ovviamente Steffy fa fatica a trattenere le lacrime. Nonostante ciò, continua a scegliere se stessa, anche per sua figlia Kelly.

Steffy si riprende l’anello di Liam e sceglie di conservarlo per Kelly

Hope lascia la stanza della Forrester Creations, dopo la proposta di matrimonio, per andare ad annunciare alla madre quanto accaduto. Ed ecco che Steffy raggiunge Liam. La figlia di Ridge riprende l’anello che aveva consegnato alla rivale e confessa all’ex marito di volerlo dare alla loro bambina. Lo conserverà per Kelly, sicura che lei e Liam continueranno ad amarsi anche se non saranno una coppia.