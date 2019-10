Puntate Beautiful: Hope e Liam scelgono un nome speciale per la figlia

Anticipazioni Beautiful, Hope e Liam scelgono il nome per la loro bambina: la proposta a Maya

Da poco Liam e Hope hanno scoperto che aspettano una femminuccia e nelle prossime puntate di Beautiful scelgono il suo nome. La coppia prende questa decisione parlandone prima con Maya, tornata da poco a Los Angeles con cattive notizie. Infatti, la modella fa il suo ritorno e rivela a tutti che il suo matrimonio con Rick è finito. Il figlio di Brooke si trova ancora a Parigi, mentre Maya appare fortemente provata per quanto accaduto. Dopo essere rientrata a Los Angeles, l’Avant va a trovare Liam e Hope, che attendono la loro bambina. Si avvicina il Natale e insieme pensano al nome che potrebbero dare alla piccola. La coppia chiede di poter condividere di sua figlia, che ricordiamo si chiama Elizabeth Nicole. Hope e Liam vorrebbero chiamare la loro bambina Beth. Maya accetta la proposta e appare felice della loro idea. La giovane Logan è sicura che le loro bambine riusciranno a instaurare un legame molto speciale.

Beautiful puntate italiane: Hope e Liam danno alla loro bambina il nome di Beth

La figlia di Hope e Liam prende il nome di Beth, come la bambina di Rick e Maya. Una scelta speciale e anche abbastanza particolare quella fatta dalla coppia, che attende con ansia di vedere la piccola tra qualche mese. Manca poco e intanto si avvicina il Natale. Quando Maya lascia la loro casa, il loro pensiero va proprio su di lei. Infatti, i due sono tristi nel pensare che l’Avant e Rick non trascorreranno il periodo natalizio insieme. Intanto, Hope rivela a Liam che vuole evitare qualsiasi tipo di conflitto a Natale. In particolare, la giovane Logan ci tiene che il marito trascorra sereno questo primo anno con sua figlia Kelly. Non ha, appunto, intenzione di far nulla per tenere lui e la bambina separati durante le vacanze di Natale.

Hope e Liam preoccupati: la giovane Logan vuole tenere a distanza Taylor

La preoccupazione di Hope, però, riguarda Taylor. Come vi abbiamo già anticipato, la giovane Logan teme che la Hayes possa fare ancora del male a qualcuno. Pertanto, spera che Steffy la tenga lontana dalle loro vite a Natale. La Forrester, però, non ha alcuna intenzione di allontanare sua madre, anzi.