Puntate Beautiful: guerra tra Steffy e Hope, ma non c’entra Liam

Beautiful anticipazioni italiane: Ridge crea malumori alla Forrester Creations, la scelta tra Steffy e Hope

Nuova guerra tra Steffy e Hope, ma questa volta non c’entra Liam. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, le due rivali in amore si ritrovano a combattere anche sul campo di lavoro. Scendendo nel dettaglio, a creare conflitto tra loro, è Ridge. Alla Forrester Creations, il marito di Brooke sceglie di mantenere solo una linea di intimo. Pertanto, il figlio di Eric deve decidere tra Hope for the Future e Intimate Lines di Steffy. La giovane Logan teme di perdere per sempre la sua linea di abbigliamento, poiché è consapevole del fatto che Ridge sia più propenso ad appoggiare sua figlia. Infatti, Brooke appare subito fortemente arrabbiata con il marito, in quanto teme che questa decisione non sia equa. Steffy, intanto, cerca di convincere suo padre a mantenere la sua linea di intimo all’interno della Forrester Creations. Non mancano, dunque, gli scontri tra le due rivali in amore, ma anche tra Ridge e Brooke.

Steffy combatte per la sua linea di abbigliamento alla Forrester Creations, Hope e Brooke deluse

Quale linea di intimo decide di mantenere Ridge? Da questa sua decisione si aprono nuovi scontri tra Steffy e Hope. Le due rivali in amore sembrano aver ritrovato la pace, dopo la scelta presa dalla giovane Forrester in questi giorni. Ricordiamo che la figlia di Ridge ha scelto di farsi da parte e di permettere a Liam di sposare Hope. Steffy è sicura che solo così potrà far vivere sua figlia e la bambina che attende Hope una vita serena. Proprio per tale motivo, la giovane Forrester vuole avere successo al lavoro. Durante lo scontro con la Logan, infatti, Steffy rivela quanto per lei sia importante dimostrare a sua figlia Kelly cosa può realizzare una donna sola. La giovane Forrester, se non ha potuto vincere in amore, vuole almeno avere il suo trionfo sul lavoro. Questo è probabilmente il prezzo che deve pagare Hope, secondo Steffy.

Steffy non vince in amore ma trionfa sul lavoro: Ridge sceglie la sua linea

Steffy è convinta che, dopo aver permesso a Hope di vivere una nuova vita insieme a Liam, alla Forrester Creations lei debba avere la vittoria. Proprio in questo modo cerca di convincere Ridge. Ma Brooke non è d’accordo e si scaglia contro il marito, sicura che Steffy stia cercando di manipolare la situazione. Ed ecco che il Forrester decide di eliminare la Hope for the Future e di mantenere la linea di intimo di sua figlia. Steffy è pronta a tutto pur di dimostrare alla figlia di essere una donna realizzata sul lavoro, dopo aver lasciato a Hope la possibilità di avere una famiglia con Liam.