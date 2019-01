Puntate Beautiful, duro scontro tra Hope e Steffy: l’accusa della Logan

Beautiful anticipazioni: Steffy non vuole perdere Liam e affronta Hope, ma ormai potrebbe essere troppo tardi

Le anticipazioni di Beautiful annunciano un duro scontro tra Hope e Steffy. Le due giovani protagoniste della soap americana si ritrovano di nuovo una contro l’altra per Liam. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Brooke chiede allo Spencer di ricominciare una nuova vita insieme, facendogli presente che Steffy ha sbagliato troppe volte. In particolare, Hope si riferisce al tradimento della Forrester con Bill. La giovane Logan è sicura del fatto che la rivale potrebbe tornare ancora una volta tra le braccia del capo della Spencer Publications. A questo punto, scatta un bacio tra Hope e Liam. Proprio in questo momento, giunge nella stanza dell’hotel Steffy, la quale percepisce che tra loro è accaduto qualcosa. Non appena la Logan se ne va, la figlia di Ridge chiede spiegazioni a Liam, che le da un consiglio davvero inaspettato. Lo Spencer consiglia la moglie a stare insieme a Bill! Steffy capisce subito che dietro questa dichiarazione del marito ci sia proprio Hope.

Hope e Steffy, nuovo acceso scontro tra le due protagoniste della soap

Steffy corre alla Forrester Creations per affrontare, ancora una volta, Hope. La figlia di Ridge chiede alla rivale di farsi da parte, in quanto sta per nascere la sua bambina. La Logan è convinta che Steffy stia tentando di utilizzare la nascita di sua figlia per riconquistare il cuore di Liam. Da qui nasce un acceso scontro tra le due giovani rivali, che non riescono a riappacificarsi più in alcun modo. Hope è pronta a tutto pur di tornare tra le braccia dello Spencer e sembra proprio che Steffy non possa fare più nulla per impedire ciò. La Forrester affronta duramente la rivale, che intanto è sicura di poter dare una vita migliore a Liam.

Steffy e Hope, di nuovo una contro l’altra per Liam: lo Spencer confuso

Hope fa notare a Steffy che lei non è mai finita a letto con il padre di Liam. La Logan è convinta che la rivale abbia ormai fatto troppo male al giovane Spencer. Non solo, è anche sicura che prima o poi Steffy finirà per stare insieme a Bill. Ma dall’altra parte, la figlia di Ridge non intende fare marcia indietro, anzi è ancora pronta a tutto pur di riconquistare Liam. Intanto, quest’ultimo appare sempre più confuso, in quanto crede di essere lui il colpevole del tentato omicidio del padre.