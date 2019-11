Puntate Beautiful: Brooke denuncia Taylor? La Hayes ha un duro sfogo

Beautiful anticipazioni, Brooke denuncia Taylor? La Hayes devastata

Continuano gli scontri tra Brooke e Taylor, nel corso delle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni vedono le due eterne rivali ancora una contro l’altra. Una sfida tra loro che dura da anni e che vede, questa volta, la Logan avere il coltello dalla parte del manico. Il motivo? Brooke ormai sa la verità su quanto accaduto in passato: Taylor ha sparato Bill, tentando così di ucciderlo. Il capo della Spencer Publications, per l’amore che prova nei confronti di Steffy, aveva deciso di non procedere con la denuncia. Ora Brooke è consapevole di quanto realmente accaduto, grazie a Hope, che dopo aver saputo da Liam la verità l’ha messa subito al corrente. Ed ecco che il pubblico di Canale 5 vede, attualmente, la Logan pronta a far pagare alla sua rivale il terribile gesto commesso ai danni di Bill. Pronta a tutto pur di proteggere sua figlia Hope, Brooke sembra essere propensa a denunciare Taylor. Ma riuscirà a procedere con questa forte denuncia?

Anticipazioni Beautiful, ennesima lite tra Brooke e Taylor: la Hayes si sfoga

Durante le prossime puntate, in onda su Canale 5, Taylor arriva anche a implorare Liam di aiutarla. La donna chiede all’ex genero di non permettere a Brooke e Hope di denunciarla. E mentre ha l’ennesima discussione con la sua rivale, la Hayes si lascia andare a un lungo e triste sfogo. In lacrime, Taylor si sfoga di fronte alla Logan, a cui confida di aver bisogno di aiuto. La madre di Steffy si dice certa del fatto di poter guarire solo trascorrendo il suo tempo insieme alla piccola Kelly. La Hayes arriva addirittura a implorare Brooke, inginocchiandosi a terra di fronte a quest’ultima. L’ex moglie di Ridge è convinta che la sua libertà sia appunto nelle mani della Logan!

Taylor implora Brooke di non denunciarla: la Logan non raggiunge il suo scopo

Brooke denuncia Taylor? Ebbene la Hayes riesce a salvarsi anche questa volta. Sebbene la Logan sia davvero intenzionata a fargliela pagare alla rivale, decide di non procedere con la denuncia. Gli scontri tra le due comunque non terminano così. Infatti, assisteremo ancora ad altre accese liti tra le due eterne rivali della soap.