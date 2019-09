Puntate Beautiful, Bill si risveglia: Ridge arrestato? La scelta dello Spencer

Anticipazioni Beautiful, Bill in coma: Ridge viene arrestato?

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Bill è caduto dal balcone durante un acceso scontro fisico con Ridge. Quest’ultimo, insieme al fratello Thorne, ha chiamato immediatamente i soccorsi dopo quanto accaduto. Lo Spencer è così finito in ospedale in gravissime condizioni. A prendersi cura di lui ci pensano Liam e Wyatt, i quali gli confessano tutto ciò che provano, sebbene lui si incosciente. Ma è grazie alla voce di Brooke che Bill si risveglia dal coma nel suo letto d’ospedale. Ancora una volta, la Logan riesce a salvare il suo ex marito, che prende una decisione importante su Ridge. Ed ecco che proprio in questa circostanza Bill riuscirà davvero a sorprendere il pubblico di Canale 5. Il capo della Spencer Publications potrebbe tranquillamente liberarsi di Ridge, accusandolo di averlo spinto dal balcone, in quanto il detective Sanchez si trova in ospedale proprio per capire chi ha colpe e chi no. Ma Bill decide di non accusare il suo grande rivale, confessando a tutti di essere un uomo profondamente cambiato.

Beautiful, tutti contro Ridge: Bill si risveglia e sorprende tutti con una decisione inaspettata

Bill si risveglia dal coma e sorprende tutti. Liam e Wyatt si scagliano, nel frattempo, proprio contro Ridge, accusandolo di aver spinto il loro padre dal balcone, facendolo finire in ospedale in gravissime condizioni. Ma non appena lo Spencer riapre gli occhi confessa di essere un uomo ormai cambiato e di non voler denunciare Ridge. Ma Bill non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano. Infatti, il capo della Spencer Publications, dopo aver scoperto del complotto tra il Forrester e il giudice McMullen, decide di preparare un piano per mettere entrambi con le spalle al muro.

Bill non accusa Ridge, ma vuole incastrarlo sul caso che lo vede complice del giudice McMullen

Bill non fa arrestare Ridge, in quanto si sente un uomo cambiato. Questo suo cambiamento lo riporta, ben presto, tra le braccia di Katie! Ma prima, lo Spencer si mette alla ricerca di prove per incastrare il Forrester e il giudice McMullen. Anche in questo caso, Bill riesce a sorprendere tutti.