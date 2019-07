Puntate Beautiful, Bill in coma: la svolta e il gesto di Liam

Beautiful anticipazioni, Bill in coma: Liam, Wyatt e Katie mostrano tutto il loro sostegno allo Spencer

Le anticipazioni di Beautiful annunciano una svolta per Bill. Il capo della Spencer Publications, dopo la fine della causa sulla custodia di Will, ha un violento scontro con Ridge e Thorne. Il tutto accade dopo che il padre di Steffy scopre da quest’ultima che c’è stato un bacio tra Bill e Brooke. La Logan si difende, dichiarando di aver subito respinto il suo ex marito. Il Forrester decide di affrontare una volta per tutte il suo grande rivale e da qui si accende la lite. I due non se le mandano a dire e Thorne non riesce a fermare lo scontro fisico tra loro. Ad un certo punto, durante il litigio, Bill cade da un balcone. I due fratelli Forrester chiamano l’ambulanza e lo Spencer viene ricoverato. Anche questa volta, l’uomo finisce in coma e tutti i suoi cari si presentano nella sua stanza. Tra questi non mancano Wyatt, Katie e Liam. Ultimamente Bill è riuscito a rovinare i rapporti con tutti e tre, ma la loro presenza è per lui vitale.

Liam implora Bill: il marito di Hope si sfoga mentre il padre è in coma

Mentre Wyatt si scaglia duramente con Ridge e Thorne, Liam preferisce entrare nella stanza del padre. Qui lo implora di svegliarsi. Esplode in un commovente sfogo, durante il quale dichiara a Bill di essere in attesa di un altro figlio. Non solo, Liam gli chiede di svegliarsi, in quanto deve ancora passare molto tempo con lui e con sua figlia Kelly. Anche Katie entra nella stanza d’ospedale e, dopo la lotta in tribunale, si sente più in colpa che mai. La Logan rivela all’ex marito che lei e Will hanno ancora bisogno di lui. Ma Bill si risveglia solo dopo aver ascoltato Brooke.

Bill si risveglia dal coma: lo Spencer decide di non denunciare Ridge

Bill si risveglia dal coma dopo la visita di Brooke. L’uomo è sicuro che siano destinati a stare insieme, ma la Logan gli ribadisce di non avere alcuna intenzione di lasciarsi con Ridge. A questo punto, il detective Sanchez vuole vederci chiaro e chiede allo Spencer cos’è accaduto davvero. Bill conferma di essere caduto dal balcone per colpa di Ridge. Nonostante ciò, non intende denunciarlo. Lo Spencer rivela a tutti i presenti di sentirsi un uomo diverso, migliore. Una svolta per Bill, che ha intenzione di dedicare la sua vita solo ai suoi figli.