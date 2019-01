Puntate Beautiful: Bill fa una scelta inaspettata e Ridge esce dal carcere

Beautiful anticipazioni: l’inaspettata decisione di Bill dopo la confessione di Liam e la richiesta di Brooke

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, inaspettatamente Bill decide di ritirare l’accusa nei confronti di Ridge. Quest’ultimo è stato accusato di tentato omicidio nei confronti dello Spencer. A renderlo colpevole è stata proprio la confessione fatta dal capo della Spencer Publications. Ma ecco che accade un colpo di scena davvero inaspettato. Liam crede di essere stato lui a sparare dietro le spalle il suo stesso padre. Il marito di Steffy va in ospedale da Bill e gli confessa di avere dei vaghi ricordi sul suo tentato omicidio. Lo Spencer non riesce a credere alle parole del figlio ed è completamente sconvolto da questa confessione. Nel frattempo, a tentare di risolvere la situazione ci pensa anche Brooke, la quale non ha mai creduto alla colpevolezza di Ridge. La donna sprona Bill a ritirare la sua accusa nei confronti del Forrester. Anche lo stesso Liam chiede al padre di far uscire il suo rivale dal carcere. Quando il detective Sanchez torna in ospedale riceve un’inaspettata notizia.

Bill ritira le sue accuse nei confronti di Ridge, alla Forrester Creations una festa a sorpresa

Bill intende ritirare la sua accusa nei confronti di Ridge. Di fronte a Liam e Hope, il detective Sanchez chiede allo Spencer se è ancora sicuro della colpevolezza del Forrester. Ancora sul letto d’ospedale, l’uomo rivela che non può confermare con certezza che Ridge sia il vero colpevole. Dunque, Bill non ha più intenzione di testimoniare contro il suo più grande rivale. Una grande notizia per Steffy e Brooke che possono finalmente riabbracciare Ridge. Ed ecco che finalmente quest’ultimo riesce a lasciare la prigione e a tornare alla sua vita. Alla Forrester Creations viene organizzata una festa a sorpresa per lui, alla quale prendono parte tutti, tranne Hope e Liam.

Ridge torna in libertà: non è stato lui a sparare Bill

Tutti alla Forrester Creations sono felici di rivedere Ridge tornare in libertà. Negli ultimi giorni, all’interno dell’azienda c’era abbastanza preoccupazione per cosa sarebbe potuto accadere all’amministratore delegato. I presenti fanno un breve discorso per Ridge, felice di poter riabbracciare i suoi cari. Ma è stato davvero Liam a tentare di uccidere Bill? Ebbene nelle prossime puntate scopriremo davvero chi è stato!