Puntate Beautiful: arriva un affascinante corteggiatore per Steffy

Beautiful anticipazioni, arriva Leo: l’affascinante imprenditore corteggia Steffy

Le anticipazioni di Beautiful annunciano l’arrivo dell’affascinante Leo, interpretato da Sam Myerson, che non passa inosservato. Il ragazzo si fa avanti proprio con Steffy, la quale sta ancora affrontando la triste rottura con Liam. Scendendo nel dettaglio, si tratta di uno dei maggiori compratori della Forrester Creations. Al fine di proporre un contratto molto vantaggioso al nuovo arrivato, Steffy mostra in prima persona le ultime creazioni della linea Intimates. Leo non può non restare colpito dalla bellezza e dal fascino della Forrester, tanto da farsi avanti. Infatti, l’ormai ex moglie di Liam riesce a rapire il cuore del bel imprenditore, quando organizza una sfilata privata. Durante l’evento a sfilare è proprio Steffy, con il suo fisico mozzafiato. Ovviamente Leo non può che ammirare la bellezza della giovane Forrester, a cui chiede anche un appuntamento. Sono davvero tanti i telespettatori americani, che qualche mese fa, speravano di vedere Steffy insieme all’affascinante imprenditore. Ricordiamo che questi episodi sono andati in onda in America tempo fa.

Steffy conquista l’imprenditore Leo: la Forrester rifiuta però il corteggiamento

Ebbene per Steffy si aprono le porte per una nuova e interessante relazione. Ma vi anticipiamo che la giovane Forrester non prende la palla al balzo, visto che rifiuta l’invito di Leo. Il tutto accade dopo l’appuntamento d’affari per il lancio della nuova collezione della linea Intimates, che ha preso il posto principale alla Forrester Creations. L’imprenditore mostra il suo interesse, non solo per la linea di intimo, ma anche per la stessa stilista. Di fronte a Wyatt e Sally, Leo chiede a Steffy di uscire insieme per cena. La giovane Forrester, però, declina inaspettatamente l’invito. Sebbene sia lusingata di fronte all’interesse del giovane imprenditore, la figlia di Ridge non se la sente proprio di intraprendere una frequentazione con un altro uomo.

Steffy preferisce restare single e dedicarsi a Kelly e alla sua carriera

Steffy è, al momento, single e, dunque, potrebbe tranquillamente lasciarsi andare a nuove conoscenze. Eppure, quando le si presenta un’opportunità davvero interessante, decide di farsi indietro. La ferita causata dalla rottura con Liam è ancora aperta per Steffy, che preferisce dedicarsi alla piccola Kelly e alla sua carriera. Presenti sul posto, Wyatt e Sally non riescono a comprendere il motivo per cui la giovane Forrester si sia lasciata sfuggire un’occasione così bella. Intanto, nel corso delle puntate in onda attualmente in America, Steffy è tornata a vivere insieme a Liam!