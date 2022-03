Pugno di Will Smith agli Oscar: chi sta con il divo e chi no, nomi e sorprese

Molti vip italiani si sono espressi rispetto al siparietto andato in scena durante la cerimonia degli Academy Awards 2022: ecco le loro parole via social

È la notizia del giorno, poco ma sicuro. Milioni di italiani si sono svegliati questa mattina letteralmente inondati sui social dalle immagini del pugno rifilato da Will Smith a Chris Rock. L’attore americano è salito sul palco dei premi Oscar 2022 furibondo contro il comico americano, reo di essersi preso gioco della moglie di Smith, Jada Pinkett.

Per quelli di voi che non lo sapessero, Jada Pinkett Smith soffre da tempo di alopecia, malattia che le sta progressivamente facendo perdere i capelli. Ecco perché la frecciatina di Chris Rock sul fatto che avrebbe potuto interpretare il ruolo di Soldato Jane 2 non è andata troppo a genio a Smith. L’attore non ci ha visto più e ha rifilato al collega una cinquina di cui sta letteralmente parlando tutto il mondo. Vip italiani compresi.

Incredibile ma vero, nonostante questa scena palesemente violenta, c’è anche stato chi ha in qualche modo preso le difese di Will Smith. Non ci stupiamo di vedere in questa lista Fabrizio Corona, che ha definito Smith “Un numero uno” e l’ha ringraziato per aver riportato “i cogl…i al centro della scena” (con annessa frecciatina a buonisti e femministe). Chi ha avuto un approccio cerchiobottista è stata Marica Pellegrinelli, che via Stories ha sottolineato come Smith “sia caduto in una trappola, in un momento di altissimo stress emotivo”, sebbene abbia tenuto a spiegare che il gesto dell’attore resta in ogni caso deprecabile.

C’è poi anche chi come Francesco Facchinetti ha colto l’occasione per spostare un po’ l’attenzione su sé stesso. Facchinetti soffre infatti di calvizie e il tema della caduta dei capelli per lui è molto delicato. Nonostante abbia condannato il gesto di Smith, Facchinetti ha spiegato:

La violenza non è mai giustificata però…se è vero che bisogna sempre pensare prima di agire è vero che da un grande potere deriva una grande responsabilità. Più grande è il potere, più è difficile mantenere il controllo. Quindi è vero che poteva reagire in un altro modo ma è anche vero che esiste un problema chiamato trico bullismo.

Facchinetti in questo caso fa riferimento a quelle battutine che troppo spesso si fanno sulle persone con la calvizie e che possono provocare molto più dolore di quello che potremmo pensare. L’ex dj Francesco, insomma, ha cercato di spiegare le motivazioni dietro quella reazione, pur sempre sbagliata ed esagerata.

Poteva poi esimersi dal commentare Morgan? Ma ovviamente no. Il cantante dei Bluvertigo ha difeso il gesto di Will Smith con un lungo post social. Qui un estratto delle sue parole:

A me è molto chiaro che Will Smith ha completamente ragione perché quello che è andato in scena è bullismo nei suoi confronti. Basta notare con che arroganza Chris Rock non reagisce, una persona normale reagisce in modo umano, non rimane super composto dicendo “wow”. Questo la dice lunga su chi sia lo str…. tra i due .

Di tutt’altro tono, al contrario, i commenti di Selvaggia Lucarelli, che l’ha buttata sul machismo. Ma non solo. La giornalista ha anche spiegato che nel caso di Will Smith è stato applicato il classico doppio standard. Ben altre sarebbero state le reazioni di Hollywood, infatti, se Will Smith si fosse permesso anche solo di sfiorare una comica donna. “E invece se è una cosetta da maschi che difendono l’onore delle loro donne allora va bene” ha concluso la Lucarelli, dando la sua stilettata all’Academy.

Diversa la posizione dei coniugi Claudio Santamaria e Francesca Barra. Il primo ha commentato su Instagram la vicenda spiegando che, pur non condividendo il gesto di Smith, si è reso conto della gravità delle parole di Chris Rock. La seconda invece ha spiegato via social come le battute di Chris Rock rappresentassero una vera violenza verbale, da condannare con la stessa veemenza applicata al gesto di Smith.

A dire la sua sull’argomento del giorno anche Paola Turani. Sul suo IG, via Stories, l’influencer ha sottolineato che anche per lei le battute di Rock erano state fuori luogo, tanto quanto esagerata è stata la relativa reazione.

Chiudiamo infine con la dura reazione di Gabriele Muccino. Il regista che ha lavorato con Smith a La ricerca della felicità ha pubblicato un tweet in cui ha tenuto ad esprimere tutta l’amarezza di aver visto un suo amico “inciampare” in una situazione simile.