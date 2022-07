Pucci non si scusa con Zorzi, anzi se la ride: la reazione dopo la bufera

Una battuta di cattivo gusto durante lo spettacolo del comico ha come protagonista Tommaso, ma il comico non si smuove

Andrea Pucci non ha battuto ciglio sulla polemica legata alla battuta su Tommaso Zorzi. Nei giorni scorsi è stato proprio Tommaso a portare alla luce una battuta che il comico fa nel suo ultimo spettacolo e che ha come protagonista proprio lui, il conduttore di Discovery. Non l’ha sentita con le sue orecchie perché non era in platea allo spettacolo, ma è stata una sua amica a raccontarglielo. Pare che Pucci sia solito fare battute su Tommaso e che nei suoi spettacoli parli di un’antipatia verso Zorzi. Forse è in nome di questa sua personale antipatia che si sente, erroneamente, in diritto di poter ironizzare su sfere private e intime.

La battuta finita sotto accusa è la seguente: “I tamponi se eri fortunato te li facevano in una narice. Se beccavi uno str..zo anche nell’altra. Se era ancora più str…o allora anche in gola e se eri Tommaso Zorzi anche nel c..o”. Magari c’è gente che ride di questa comicità, ma in realtà ci sarebbe ben poco da ridere. Non solo perché siamo nel 2022, ma soprattutto perché viene usato il nome di un personaggio noto a caso, fuori contesto. Cosa ha a che vedere Tommaso Zorzi con i tamponi? Un bel nulla, quindi non c’è neanche il nesso, il senso alla base di questa battuta.

Zorzi ha spiegato bene il suo punto di vista e si aspettava delle scuse da Pucci. Ha usato anche un esempio esaustivo per far meglio comprendere perché è sbagliata la battuta di Pucci: “Immaginate se io salgo su un palco a dire che ho rotto l’aspirapolvere e non so se comprarne una nuova o usare la moglie di Pucci con quello che succhia”. Lui stesso ha sottolineato che sarebbe una battuta infelice e per la quale gli direbbero “come ti permetti”. Ed è ciò che ha pensato venendo a sapere della battuta di Pucci.

Dopo ore di polemiche, Andrea Pucci è intervenuto sulla battuta su Zorzi. In un primo momento, contattato da Fanpage, aveva fatto sapere tramite il suo staff di non avere nulla da dichiarare. Sembrava intenzionato a non commentare la vicenda, fino a qualche ora fa. Tra le sue stories di Instagram ha postato una foto di Papa Giovanni Paolo II assonnato e scritto: “Che noia le polemiche ahahahhahahah”. Insomma, se la ride di gusto. Nel frattempo, però, ha disattivato i commenti sul suo profilo Instagram. Chissà cosa avrà deciso di fare per i prossimi spettacoli: ripeterà questa battutaccia, nonostante tutto?