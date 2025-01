“Provocare Fedez? Non m’importa degli ex”: bordata della Ferragni

È passato quasi un anno dalla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, ma le frecciatine tra i due ex coniugi non sembrano essere finite. Solo pochi giorni fa, il rapper aveva pubblicato un “recap” del suo 2024, ricordando ironicamente il divorzio e augurandosi un 2025 più positivo. Nel frattempo, Chiara ha spesso usato i suoi social per raccontare i momenti difficili vissuti durante l’ultimo anno. Nelle ultime settimane, invece, l’imprenditrice digitale si è mostrata visibilmente più serena, anche grazie alla sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera. In diverse occasioni, Chiara ha condiviso con i suoi follower la gioia di aver ritrovato una serenità che, a suo dire, non provava da anni.

Oggi, 5 gennaio, l’imprenditrice digitale è stata particolarmente attiva su TikTok, dove ha risposto a diversi commenti sotto i suoi video. L’influencer si trova attualmente in vacanza a St. Moritz, dove ha trascorso il Capodanno in compagnia di amici. In uno dei video girati sulla neve, un utente ha ironizzato scrivendo: “La neve mi ricorda molto lo zucchero a velo dei pandori”. La Ferragni ha quindi replicato scherzando: “Era rosa”, un chiaro riferimento al ‘Pink Pandoro’ con Balocco, che ha causato il crollo della sua carriera. Una battuta che è diventata immediatamente virale, con oltre 30mila like.

Subito dopo, la Ferragni ha risposto anche ad un altro commento, questa volta legato al suo ex marito, Fedez. “Fedez, guarda! Fingo di essere felice, non perderti questo video”, ha scritto un utente sotto a un video in sui si vede Chiara ballare insieme al suo cane, Paloma, insinuando che il suo ostentare felicità sia solo una provocazione verso il padre dei suoi figli. La risposta della Ferragni non è tardata ad arrivare: “Come se si dovessero fare cose per gli ex”. Un messaggio al veleno che non lascia spazio a dubbi: a pochi mesi dalla separazione, per l’influencer Fedez è ormai soltanto un ex, niente di più.

Nel frattempo, la storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera procede a gonfie vele, tanto che negli ultimi giorni sono emerse voci su una presunta gravidanza dell’influencer. Il rumor è esploso dopo che il settimanale Oggi l’ha paparazzata alla clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, la stessa dove aveva dato alla luce Vittoria, la seconda figlia avuta con Fedez. Tuttavia, secondo Dagospia, una fonte vicina alla Ferragni avrebbe prontamente smentito queste indiscrezioni. Gravidanza o no, è evidente che Chiara Ferragni abbia voltato pagina, lasciandosi alle spalle il passato con l’ormai ex marito e costruendo un futuro completamente nuovo.