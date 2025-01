Chiara Ferragni è davvero incinta? Fonte a lei vicina svela la verità

Chiara Ferragni è incinta? L’indiscrezione è rimbalzata su tutti i magazine e i siti specializzati in cronaca rosa nei giorni scorsi. dopo che il settimanale Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle fotografie che hanno immortalato l’attuale compagna di Giovanni Tronchetti Provera alla clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, la medesima struttura in cui ha dato alla luce la secondogenita sua e dell’ex marito Fedez, Vittoria. Ebbene? Davvero l’imprenditrice digitale cremonese è in dolce attesa? Una fonte a lei vicina ha svelato la verità e perché la Ferragni si è recata nella suddeta clinica, rimanendovi per più di un’ora.

Non ci sarebbe in corso alcuna gravidanza: Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni non starebbero per diventare genitori. Lo ha riferito una persona vicina all’ex moglie di Fedez, come riportato da Dagospia. E perché allora l’influencer travolta dallo scandalo dei pandori Balocco ha fatto tappa nella struttura ospedaliera? Per una semplice visita ginecologica. Viene da dire, tanto rumore per nulla. Altro che dolce attesa.

Curioso però notare che il settimanale Oggi, dopo aver sorpreso la Ferragni al Mangiagalli, ha raccontato di aver chiesto alla stessa imprenditrice digitale un commento sul motivo della sua presenza nella struttura, ricevendo in risposta un “no comment”.

Perché l’influencer non ha smentito quando le è stata la possibilità di narrare come stanno le cose? Non è che in fin dei conti, un po’ di gossip, le fa piacere e le torna pure utile? Ovviamente meglio che si parli delle sue questioni ‘intime’ piuttosto che dei suoi problemi a livello legale.

Chiara Ferragni: l’accordo con il Codacons basterà per non andare a processo?

Al momento non è ancora stato deciso se dovrà affrontare o meno un processo per truffa aggravata per la vicenda relativa ai pandori. Nei giorni scorsi si è accordata per risarcire con 150 euro coloro che avevano chiesto tutela al Codacons dopo aver comprato il suo pandoro Balocco griffato.

Inoltre la Ferragni donerà 200mila euro a un’associazione che è attiva nella lotta contro le violenze sulle donne. Una mossa, secondo gli esperti di cronaca giudiziaria, che potrebbe farle scampare il processo. Si resta in attesa di aggiornamenti su tale fronte.