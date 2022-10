Continua a far scalpore l’addio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip. Per giorni il conduttore ha provato a chiedere aiuto ai suoi coinquilini per fronteggiare i suoi problemi di salute dovuti ad ansia, attacchi di panico e depressione. Gli altri concorrenti hanno ignorato la richiesta d’aiuto del 57enne, coprendolo di insulti e offese con atteggiamenti carichi di bullismo. L’unica concorrente a stare vicino a Bellavia è stata Antonella Fiordelisi ma non è bastato.

Dopo l’abbandono di Marco Bellavia una donna, appassionata da sempre di GF Vip, ha deciso di recarsi fuori la Casa più spiata d’Italia – situata a Cinecittà a Roma – per urlare con un megafono contro Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, rei di essere stati i più critici e crudeli nei confronti del loro ex compagno. La sorella di Elettra ha affermato con cattiveria che Bellavia meritava di essere bullizzato mentre il costumista ha pesantemente offeso Marco e ha chiesto più volte di mandarlo a casa.

Lo sfogo fuori la Casa del GF Vip

Come riporta Biccy, la donna fuori il Grande Fratello Vip ha urlato queste parole tirando in ballo anche l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino:

“Avete bullizzato Marco, schifosi! Luca dì a Ciacci che è un pezzo di m***a e che Ginevra fa schifo! Marco ce l’ha tutta l’Italia nel cuore. Luca ci fidiamo di te! Fate tutti schifo! Luca riporta a Ciacci che è un verme e che tutta l’Italia sta con Marco! Ciacci e Ginevra pezzi di m***a! Luca ti salvi solo te, falli fuori tutti questi schifosi! Pamela Prati sei una c***a! Ciacci sei un verme! L’Italia ce l’ha tutta per Marco, brutti schifosi!”

La reazione di Ginevra Lamborghini

Lo sfogo della telespettatrice del Grande Fratello Vip ha turbato parecchio Ginevra Lamborghini, che si è detta pentita in un momento di confronto con Antonella Fiordelisi:

“Mi sono dispiaciuta di come mi sono comportata con Marco. Me ne sono pentita a posteriori. Io gli ho dato del c0g****e ma non gliel’ho detto in faccia”

Nessun commento è invece arrivato da parte di Giovanni Ciacci: dall’ex protagonista di Detto Fatto, data la sua condizione di salute raccontata in questa settima edizione del programma, il pubblico si aspettava maggiore comprensione e sensibilità.

“Alfonso Signorini su tutte le furie”

Intanto, stando agli ultimi gossip, pare che Alfonso Signorini, e tutto il team di autori del Grande Fratello Vip, non abbia preso bene il comportamento dei Vipponi nei confronti di Marco Bellavia. Provvedimenti in arrivo? Sotto accusa, oltre a Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, ci sono anche Charlie Gnocchi, Gegia, Wilma Goich, Carolina Marconi. L’ex moglie di Bellavia ha intanto pubblicamente ringraziato Antonella Fiordelisi per il supporto offerto a Marco nonostante i suoi 24 anni.