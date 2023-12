Programmi tv 2023, classifica: ecco il più visto. Top e flop

Sta per calare il sipario sul 2023 ed è tempo di tirare le somme su ciò che è stato questo ultimo anno in termini televisivi. Tra novità che hanno deluso le aspettative e vecchie conferme che hanno mantenuto il loro successo, ecco una top e flop dei programmi 2023.

Programmi 2023: i flop

Tra i flop di quest’anno rientrano due novità di Rai 2: Fake Show e Liberi Tutti. Il programma di Max Giusti, con cinque puntate, ha avuto uno share medio del 3,85%. Lo show di Bianca Guaccero, che cha chiuso i battenti in anticipo dopo sole tre puntate, ha registrato una media del 2,76% di share. Ha deluso, inaspettatamente, anche Boomerissima (Rai 2) di Alessia Marcuzzi, che ha chiuso la seconda edizione con una media del 5,1% (la prima edizione aveva registrato il 7,3%). Non bene anche Avanti Popolo (Rai 3). Il programma di Nunzia De Girolamo, prime due puntate (e la nona) a parte, ha sempre viaggiato su una media del 2% di share circa.

Non mancano i flop anche fuori dalla Rai. Pomeriggio Cinque (Canale 5) ha cambiato la sua conduttrice, salutando Barbara d’Urso e introducendo Myrta Merlino, ma l’ex La7, al momento, sta riscontrando ascolti altalenanti. Il programma pomeridiano, inoltre, perde spesso e volentieri il confronto con La Vita in Diretta su Rai 1. Ha deluso anche La voce che hai dentro (Canale 5). La serie televisiva creata da Massimo Ranieri è partita con uno share del 14,5% nella prima puntata, chiudendo all’11,1% nell’ultima.

Programmi 2023: i top

Passando ai programmi top di quest’anno, il Festival di Sanremo (Rai 1), come ogni anno, è l’evento che segna gli ascolti più alti. La serata finale, datata 11 febbraio, ha incollato al teleschermo (contando anche i dati differiti) la bellezza di 11.586.000 spettatori (66.6% di share). A precederla c’è l’anteprima Sanremo Start, con 13.479.000 spettatori e il 57.6%). A seguire c’è la finale di Champions League: Manchester City-Inter (Canale 5). La partita datata 10 giugno 2023 registra uno share del 45.2%, coinvolgendo oltre 8,8 milioni di spettatori. Il calcio, nel complesso, registra ottimi numeri anche con le partite della Nazionale (Qualificazioni agli Europei e Nations League su Rai 1) e con competizioni nazionali per club come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, entrambe su Canale 5.

Nella top 10 dei programmi 2023 spuntano due fiction Rai. la prima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 (Rai 1), datata 8 gennaio 2023, ha registrato uno share del 34.3% con 6.453.000 spettatori sintonizzati. La prima puntata di Che Dio ci Aiuti 7 (Rai 1), del 12 gennaio 2023, ha interessato 5.794.000 spettatori con uno share del 26.9%. Bene anche i Soliti Ignoti – Il Ritorno (Rai 1), con il programma di Amadeus che nella puntata del 6 febbraio 2023 ha registrato uno share del 25%, coinvolgendo oltre 5,6 milioni di spettatori. Spicca un altro programma dello showman, ovvero Affari Tuoi: 5.466.000 di spettatori e uno share del 25.2% nell’appuntamento del 5 dicembre scorso.

Presenti, infine, anche due programmi di Canale 5, entrambi condotti da Maria De Filippi. L’appuntamento di C’è Posta per Te del 21 gennaio ha interessato ben 5.127.000 spettatori, con uno share del 30.8%. La finale di Amici, datata 14 maggio, ha invece visto la bellezza di 4.982.000 spettatori sintonizzati e uno share del 29.5%.