Liberi Tutti! chiude, nota ufficiale Rai: batosta per Bianca Guaccero

Liberi Tutti!, programma condotto da Bianca Guaccero su Rai 2, chiude. Con una nota, Viale Mazzini ha fatto sapere della decisione presa, complici gli ascolti tutt’altro che buoni. Sono solo tre le puntate andate in onda del game show, ma tutte hanno registrato un riscontro non positivo: il debutto, ad esempio, aveva coinvolto un totale di 550mila spettatori (3,18%), mentre la seconda puntata si era fermata al 2,6% di share. La terza, andata in onda lunedì 6 novembre ha raccolto 442mila spettatori e il 2,5% di share.

La nota di Viale Mazzini su Liberi Tutti!

Numeri troppo bassi, quelli di Liberi Tutti!, per andare avanti. Questa la nota di Viale Mazzini: “Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti. Liberi tutti! è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi“.

In chiusura, sono arrivati i ringraziamenti per Guaccero, Beppe Iodice e i Gemelli di Guidonia, al timone del programma: “In accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione. Si ringrazia comunque Triangle per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto e parimenti tutti i protagonisti: Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di produzione tv di Napoli“.

Bianca Guaccero e l’ospitata a TvTalk

Liberi Tutti! è stato realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production. Si è trattato del primo format ispirato al mondo delle Escape Room. All’interno del game show di Bianca Guaccero, sei ospiti vip dovevano affrontare alcune sfide per uscire dalle stanze misteriose in cui erano rinchiusi. La sperimentazione, però, ha deluso le aspettative, portando la Rai a chiudere il programma.

Bianca Guaccero era tornata in Rai dopo l’esperienza con Detto Fatto. Solo pochi giorni fa, durante una sua ospitata a TvTalk su Rai 3, la conduttrice aveva ammesso come Liberi Tutti! fosse un programma ancora in fase di perfezionamento e che, in parole povere, ci fosse ancora molto lavoro da fare. Il programma, oltre a registrare un esordio per nulla esaltante, era stato stroncato da diversi critici televisivi. A TvTalk, in particolare, erano state sollevate le questioni delle troppe urla e dei meccanismi poco chiari all’interno di Liberi Tutti!.

Caso più unico che raro, però, il fatto che una presentatrice avesse ammesso come il suo show avesse bisogno di correzioni. A TvTalk, Bianca Guaccero aveva esibito onestà intellettuale, mostrandosi consapevole delle problematiche del suo game show. Fatto sta che Liberi Tutti! è stato chiuso in anticipo: ci saranno altri casi simili in un futuro prossimo?