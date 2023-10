Tv Talk, Bianca Guaccero stroncata: replica unica e da applausi

Bianca Guaccero è tornata in Rai dopo la chiusura di Detto Fatto. Lunedì scorso è andata in onda, in prime time su Rai Due, la prima puntata di Liberi Tutti, show a tema escape room che prevede il coinvolgimento di alcuni vip nel gioco. Gli ascolti sono stati da lacrime e sangue (550 mila spettatori e il 3.2% di share). Anche i critici televisivi hanno stroncato il programma e non a caso: tante urla, difficoltà nel seguire un canovaccio inesistente e idee assai confuse. La conduttrice pugliese si è presentata a TvTalk (Rai Tre) nella puntata in onda sabato 28 ottobre ed ha risposto a diverse domande, mostrando un’onesta intellettuale più unica che rara.

In studio a TvTalk è stato fatto presente alla Guaccero che a Liberi Tutti ci sono state “troppe urla” e dei “meccanismi poco chiari” per il pubblico. “Sì, è vero, è un programma che noi per primi stiamo ancora perfezionando e studiando. C’è molto lavoro da fare”, la replica della conduttrice. Come si diceva, un fatto più unico che raro. Quando mai si trova una presentatrice che ammette che il suo show ha bisogno di parecchie correzioni in quanto non funziona? A memoria non si ricordano simili esempi.

Di casi contrari invece c’è un elenco infinito. Emblematico in tal senso l’atteggiamento di Pino Insegno, che al posto di riconoscere il flop de Il mercante in fiera, ha parlato di accanimento mediatico nei suoi confronti. Dire invece che la trasmissione non funziona è tanto difficile? Pare di sì.

Tornando a TvTalk, l’esperto televisivo Riccardo Bocca, così si è espresso su Liberi Tutti: “Si abusa della pazienza dei telesubenti che trovano rifugio in altri canali. I cosiddetti vip si trovano in questi programmi che li portano a un divertimento forzato. Diventano delle macchiette”. La Guaccero è di nuovo intervenuta senza fare polemica. Anzi, ribadendo le difficoltà avute nel confezionare lo show: “Devo dire che è difficile la trasposizione televisiva delle dinamiche della trasmissione”. “Per un programma tv è un bel problema”, la chiosa cinica ma inoppugnabile dell’implacabile Bocca.

In chiusura, l’analista storico di Tv Talk, Nicholas Vitaliano, ha sottolineato giustamente un dettaglio non da poco: “Io sono qua da 12 anni e non ricordo un ospite che abbia avuto l’onesta intellettuale di Bianca Guaccero. Vogliamo dirlo?”. Applausi in studio, con la conduttrice che ha mostrato sentito apprezzamento per il ragionamento.