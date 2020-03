Professoresse Eredità assenti per Covid-19, parla Ginevra: “Scelta nostra”

L’Eredità senza professoresse nelle prossime puntate: le ragazze abbandonano per il Coronavirus

Continuano i cambiamenti nelle trasmissioni televisive a causa del Covid-19, meglio conosciuto come Coronavirus. Adesso è toccato alle professoresse dell’Eredità fare una scelta, dopo che il dpcm del 9 marzo ha dichiarato zona rossa tutta l’Italia. Ginevra Pisani ha spiegato su Instagram di aver preso una decisione insieme alle colleghe professoresse dopo le ultime ordinanze. C’è stato un confronto tra le quattro ragazze reso necessario dal fatto che Ginevra non vive a Roma dove vengono registrate le puntate ma a Napoli. Una situazione comune forse anche ad altre prof. Si sarebbe dovuta recare quindi ogni settimana a Roma ed esporsi al rischio contagio, prendendo mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la stazione di Napoli e poi per la Capitale.

Ginevra Pisani spiega perché le professoresse dell’Eredità si sono autosospese

Dopo aver chiarito questo punto, Ginevra ha raccontato: “Ho avuto modo di confrontarmi con le mie colleghe professoresse. Ci siamo confrontate e abbiamo preso una decisione, quella di sospendere momentaneamente la nostra presenza al programma l’Eredità. Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che l’Italia sta vivendo”. Ovviamente la scelta definitiva non sarebbe toccata a loro, ma ai responsabili di produzione che però si sono rivelati molto comprensivi e assolutamente d’accordo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti spiegato: “Abbiamo comunicato questa nostra scelta alla produzione del programma, ossia a Rai e Magnolia, che hanno non solo rispettato la nostra scelta ma acconsentito al rientrare a casa. E quindi da ieri sera sono a Napoli, nella mia casa da cui non sono più uscita”.

Professoresse Eredità assenti per Coronavirus, parla Ginevra Pisani

Ieri mattina Ginevra era negli studi Fabrizio Frizzi per registrare altre puntate dell’Eredità e dai camerini aveva mostrato come lei e le altre si sono truccate da sole probabilmente per assenza delle truccatrici. Dopo le nuove disposizioni in vigore, le professoresse saranno assenti all’Eredità dalle prossime registrazioni in poi e fino a quando non sarà rientrata l’emergenza sanitaria. Intanto la Pisani non ha intenzione di starsene con le mani in mano e oltre a invitare i suoi fan a rimanere a casa, ha anche promosso una raccolta fondi per un ospedale della sua Napoli.